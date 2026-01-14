Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
Fußball heute live bei RTL oder nur bei Sky/DAZN? FC Bayern München bei 1. FC Köln live im Free TV sehen

In der Bundesliga treffen der 1. FC Köln und der FC Bayern aufeinander. Hier erfahrt Ihr, wo Ihr die Partie live verfolgen könnt.

Im Rahmen der englischen Woche in der Bundesliga empfängt der 1. FC Köln am heutigen Mittwoch, dem 14. Januar, den FC Bayern München. Anstoß im Kölner Rhein-Energie-Stadion ist um 20.30 Uhr. 

Bei GOAL erfahrt Ihr, ob die Partie live bei RTL, Sky oder DAZN übertragen wird.

    Das Duell zwischen dem 1. FC Köln und dem FC Bayern München wird live im Free-TV übertragen. Möglich macht dies eine Vereinbarung zwischen RTL und Sky, durch die die Partie kostenlos empfangbar ist. Darüber hinaus bietet RTL einen Livestream auf RTL+ an, der jedoch kostenpflichtig ist.

    Unabhängig davon greift die gewohnte Aufteilung der Übertragungsrechte: Sky zeigt das Einzelspiel sowohl im TV als auch im Livestream über SkyGo und WOW, während DAZN die Begegnung im Rahmen der Konferenz im linearen Fernsehen sowie per Livestream auf der eigenen Plattform und in der App überträgt.

    SPOX begleitet das Bundesligaspiel zwischen dem 1. FC Köln und dem FC Bayern München mit einem Liveticker.

    • Begegnung: 1. FC Köln vs. FC Bayern München
    • Wettbewerb: Bundesliga
    • Spieltag: 17
    • Datum: 14. Januar 2026
    • Uhrzeit: 20.30 Uhr
    • Ort: Rhein-Energie-Stadion, Köln
    • TV: Sky, RTL
    • Livestream: SkyGo, WOW, RTL+
    • Liveticker: SPOX 

  • Fußball heute live bei RTL oder nur bei Sky/DAZN? FC Bayern München bei 1. FC Köln live im Free TV sehen - Tabelle der Bundesliga vor dem 17. Spieltag

    #MannschaftSp.SUNToreDiff.Pkt.
    1FC Bayern München16142063:125144
    2Borussia Dortmund1696129:151433
    3RB Leipzig1592430:191129
    4Bayer Leverkusen1692534:241029
    5VfB Stuttgart1692529:23629
    6TSG Hoffenheim1583429:20927
    7Eintracht Frankfurt1675433:33026
    8SC Freiburg1665527:27023
    91. FC Union Berlin1664622:25-322
    10Bor. Mönchengladbach1654722:24-219
    111. FC Köln1645724:26-217
    12SV Werder Bremen1545618:28-1017
    13Hamburger SV1644817:27-1016
    14VfL Wolfsburg1643924:36-1215
    15FC Augsburg16421017:32-1514
    16FC St. Pauli1533913:26-1312
    171. FC Heidenheim 184616331015:36-2112
    181. FSV Mainz 051616915:28-139
