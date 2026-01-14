Fußball heute live bei RTL oder nur bei Sky/DAZN? FC Bayern München bei 1. FC Köln live im Free TV sehen

Das Duell zwischen dem 1. FC Köln und dem FC Bayern München wird live im Free-TV übertragen. Möglich macht dies eine Vereinbarung zwischen RTL und Sky, durch die die Partie kostenlos empfangbar ist. Darüber hinaus bietet RTL einen Livestream auf RTL+ an, der jedoch kostenpflichtig ist.

Unabhängig davon greift die gewohnte Aufteilung der Übertragungsrechte: Sky zeigt das Einzelspiel sowohl im TV als auch im Livestream über SkyGo und WOW, während DAZN die Begegnung im Rahmen der Konferenz im linearen Fernsehen sowie per Livestream auf der eigenen Plattform und in der App überträgt.