Die Verantwortlichen bei Real Madrid rund um Geschäftsführer Jose Angel Sanchez, Scouting-Chef Juni Calafat und Präsident Florentino Perez haben bereits früh mit ihrer Kaderplanung für die kommenden Spielzeit begonnen. Nach Angaben der spanischen Sportzeitung AS soll die Rückholaktion von zwei Spielern bereits feststehen: Demnach kehren Endrick von Olympique Lyon und Nico Paz von Como in die spanische Hauptstadt zurück.
Für nur neun Millionen Euro: Real Madrid plant offenbar zwei Rückholaktionen
Endrick ist aktuell nach Frankreich ausgeliehen, nachdem der brasilianische Teenager bei Real zuletzt kaum Einsatzzeiten erhalten hatte. Bereits unter Carlo Ancelotti hatte der Angreifer Probleme, auf ausreichend Spielpraxis zu kommen, dann wurde seine Situation unter dem neuen Coach Xabi Alonso nicht besser.
Zunächst kostete ihn eine Oberschenkelverletzung große Teile der Sommervorbereitung und er fand danach keinen Anschluss. Der 19-Jährige erhielt unter dem neuen, inzwischen jedoch wieder abgelösten, Trainer insgesamt nur 99 Minuten auf dem Platz. Zu wenig, um seinen Traum von der Weltmeisterschaft im Sommer verwirklichen zu können. Während sich der Spieler öffentlich stets zurückhielt, machte sein Vater in den sozialen Medien deutlich, was er von der Situation seines Sohnes hält: "Sie wollen dir den Glanz rauben."
Im Winter wurde dann der Deal zu Lyon perfekt. Bei Olympique erwischte der Offensivspieler einen absoluten Traumstart und erzielte bereits bei seinem Debüt im Pokal den entscheidenden Treffer. Auch in der Liga knipste er fleißig weiter und steht nach nun vier Einsätzen in der Ligue 1 bei drei Treffern sowie einem Assist.
Beim 1:0-Erfolg gegen Nantes flog er am Samstag allerdings mit einer Roten Karte vom Feld. Eine umstrittene Entscheidung, die auch seinen Trainer, Paulo Fonseca, mächtig nervte. Der Coach sprach von einer "sehr harten" Entscheidung und forderte die Schiedsrichter zeitgleich auf, Endrick besser zu schützen.
- Getty Images Sport
Günstige Klausel: Auch Nico Paz soll zurückkehren
Dass Endrick, der in Madrid mit einem Vertrag bis 2030 ausgestattet ist, zu den Königlichen zurückkehren wird, galt nach seinem historischen Start in Frankreich als wahrscheinlich und wird bei Real keine neuen Kosten verursachen.
Zudem wird Real wohl einen weiteren alten Bekannten ab kommenden Sommer wieder in den eigenen Reihen begrüßen können. Wie es in dem Bericht der AS weiter heißt, soll die Rückkaufoption bei Nico Paz gezogen werden. Real hatte den mittlerweile 21-Jährigen im Sommer 2024 an den FC Como verkauft.
Die Italiener mussten damals für den Deal sechs Millionen Euro zahlen, nun wird er wohl für rund neun Millionen Euro nach Spanien zurückkehren. Der Argentinier hatte sich in seiner neuen Heimat seit seinem Wechsel bestens entwickelt und wurde im Vorjahr als "Young Player of the Year" in der Serie A ausgezeichnet.
In der laufenden Spielzeit kam er in 23 Ligapartien zum Einsatz. Dem offensiven Mittelfeldspieler gelangen dabei acht eigene Treffer, sechs weitere Tore bereitete er vor. Nach seiner Rückkehr wird er sich bei Real mit Arda Güler und Brahim Diaz um Spielzeit streiten müssen.
In der laufenden Saison liegen die "Los Blancos" in der Liga hinter dem FC Barcelona auf dem zweiten Platz. Im Januar trennte sich Madrid von Alonso "in gegenseitigem Einvernehmen". Seitdem leitet Alvaro Arbeloa als sein Nachfolger die Geschicke von der Trainerbank aus.
LaLiga: Tabelle der Spitzengruppe
- Platz 1: FC Barcelona (58 Punkte, 63:23 Tore)
- Platz 2: Real Madrid (54 Punkte, 47:18 Tore)
- Platz 3: Atletico Madrid (45 Punkte, 38:17 Tore)