Für nur neun Millionen Euro: Real Madrid plant offenbar zwei Rückholaktionen

Endrick ist aktuell nach Frankreich ausgeliehen, nachdem der brasilianische Teenager bei Real zuletzt kaum Einsatzzeiten erhalten hatte. Bereits unter Carlo Ancelotti hatte der Angreifer Probleme, auf ausreichend Spielpraxis zu kommen, dann wurde seine Situation unter dem neuen Coach Xabi Alonso nicht besser.

Zunächst kostete ihn eine Oberschenkelverletzung große Teile der Sommervorbereitung und er fand danach keinen Anschluss. Der 19-Jährige erhielt unter dem neuen, inzwischen jedoch wieder abgelösten, Trainer insgesamt nur 99 Minuten auf dem Platz. Zu wenig, um seinen Traum von der Weltmeisterschaft im Sommer verwirklichen zu können. Während sich der Spieler öffentlich stets zurückhielt, machte sein Vater in den sozialen Medien deutlich, was er von der Situation seines Sohnes hält: "Sie wollen dir den Glanz rauben."

Im Winter wurde dann der Deal zu Lyon perfekt. Bei Olympique erwischte der Offensivspieler einen absoluten Traumstart und erzielte bereits bei seinem Debüt im Pokal den entscheidenden Treffer. Auch in der Liga knipste er fleißig weiter und steht nach nun vier Einsätzen in der Ligue 1 bei drei Treffern sowie einem Assist.

Beim 1:0-Erfolg gegen Nantes flog er am Samstag allerdings mit einer Roten Karte vom Feld. Eine umstrittene Entscheidung, die auch seinen Trainer, Paulo Fonseca, mächtig nervte. Der Coach sprach von einer "sehr harten" Entscheidung und forderte die Schiedsrichter zeitgleich auf, Endrick besser zu schützen.