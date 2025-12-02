Antonio Rüdiger von Real Madrid erklärt, warum Thomas Tuchel der wichtigste Trainer seiner Karriere war. Das negative Image, das Tuchel begleitet, kann der Nationalspieler hingegen überhaupt nicht nachvollziehen.
"Für mich ist es immer komisch": Nationalspieler Antonio Rüdiger packt über ehemaligen Bayern-Trainer Thomas Tuchel aus
Rüdiger: Tuchel "war ein wichtiger Bestandteil für mich"
"Er hat einfach komplett alles verändert. Er war der Trainer, der mir den Weg geebnet hat, heute für Real Madrid zu spielen. Das war mein Ticket, diese Champions League. Er war einfach ein wichtiger Bestandteil für mich, ehrlich", sagte Rüdiger auf dem YouTube-Kanal von Reporter Florian Malburg.
Rüdiger wechselte 2022 ablösefrei vom FC Chelsea zu Real Madrid. Zuvor spielte er fünf Jahre für die Blues, mit denen er 2021 unter Tuchel unter anderem die Champions League gewann. Tuchel trainierte den englischen Hauptstadtklub von Januar 2021 bis September 2022 in exakt 100 Pflichtspielen. Für seine herausragenden Leistungen in der Saison 2020/21 wurde der gebürtige Krumbacher zudem zum Welttrainer des Jahres gekürt. Es folgt ein kurzes und titelloses Engagement beim FC Bayern, ehe Tuchel zum Jahresbeginn die englische Nationalmannschaft übernahm.
Tuchel führt Englands Nationalteam souverän zur WM
Trotz seiner vielen Erfolge - insbesondere als Trainer von Paris Saint-Germain, mit dem BVB wurde er 2017 DFB-Pokalsieger - hat sich Tuchel in der Szene unfreiwillig den Ruf eines schwierigen Charakters erarbeitet. Rüdiger kann dies jedoch überhaupt nicht nachvollziehen und schätzt vielmehr Tuchels direkte Art der Kommunikation. "Für mich ist es immer komisch, wenn ich höre, er ist schwierig. Ich weiß nicht, was an ihm schwierig ist. Das heißt halt: Manche kommen mit der Wahrheit nicht klar. Ein Top-Trainer."
Im kommenden Sommer wird Tuchel seine WM-Premiere als Trainer in den USA, Kanada und Mexiko feiern, nachdem sich seine Three Lions makellos qualifiziert haben - ohne Punktverlust und ohne Gegentor.
Für Rüdiger geht es derweil zunächst im Vereinsfußball weiter, bevor die WM beginnt. Am vergangenen Wochenende feierte der Innenverteidiger beim 1:1 gegen den FC Girona sein Comeback für Real, nachdem er zehn Ligaspiele in Folge wegen einer Oberschenkelverletzung am linken Bein verpasst hatte.
Antonio Rüdiger: Leistungsdaten in der Saison 2025/26
- Spiele (mit Klub-WM): 7
- Tore: 0
- Assists: 0
- Gelbe Karten: 0
- Rote Karten: 0
- Einsatzminuten: 528