"Für mich ist es immer komisch": Nationalspieler Antonio Rüdiger packt über ehemaligen Bayern-Trainer Thomas Tuchel aus

Trotz seiner vielen Erfolge - insbesondere als Trainer von Paris Saint-Germain, mit dem BVB wurde er 2017 DFB-Pokalsieger - hat sich Tuchel in der Szene unfreiwillig den Ruf eines schwierigen Charakters erarbeitet. Rüdiger kann dies jedoch überhaupt nicht nachvollziehen und schätzt vielmehr Tuchels direkte Art der Kommunikation. "Für mich ist es immer komisch, wenn ich höre, er ist schwierig. Ich weiß nicht, was an ihm schwierig ist. Das heißt halt: Manche kommen mit der Wahrheit nicht klar. Ein Top-Trainer."

Im kommenden Sommer wird Tuchel seine WM-Premiere als Trainer in den USA, Kanada und Mexiko feiern, nachdem sich seine Three Lions makellos qualifiziert haben - ohne Punktverlust und ohne Gegentor.

Für Rüdiger geht es derweil zunächst im Vereinsfußball weiter, bevor die WM beginnt. Am vergangenen Wochenende feierte der Innenverteidiger beim 1:1 gegen den FC Girona sein Comeback für Real, nachdem er zehn Ligaspiele in Folge wegen einer Oberschenkelverletzung am linken Bein verpasst hatte.