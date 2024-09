Für ein Spiel in die 4. Liga: Wie Sol Campbell den englischen Fußball schockte

Campbell galt als einer der besten Verteidiger der Welt - und wechselte dann in die 4. Liga. Schnell kehrte Ernüchterung ein.

Auf der Liste der Transfers, von denen man nicht glauben kann, dass sie tatsächlich stattgefunden haben, steht der Wechsel von Sol Campbell zu Notts County im Jahr 2009 ganz weit oben.

Der Verteidiger hatte 16 Jahre lang regelmäßig in der Premier League gespielt, unter anderem bei Tottenham, Arsenal und Portsmouth. Er hatte zahlreiche nationale Titel gewonnen und ein Champions-League-Finale erreicht. Er machte sich zu Recht Hoffnungen, zum bereits vierten Mal in seiner Karriere den Sprung in Englands WM-Kader zu schaffen.

Notts County saß derweil in der League Two fest und hatte die Vorsaison nur auf Platz 19 beendet - bei weitem nicht das einzige turbulente Jahr der jüngeren Vergangenheit.

Warum also sollte Campbell die Premier League verlassen, um einen Vertrag bei den Magpies zu unterschreiben? Es ist die Geschichte einer fragwürdigen Übernahme, falscher Versprechungen, nicht gezahlter Gehälter und dem inzwischen verstorbenen Sven-Goran Eriksson. Und für Campbell war es so schnell vorbei, wie es begonnen hatte.