Roy Keane hätte einen Kandidaten im Kopf, der seiner Meinung nach das Ruder bei Manchester United als Trainer herumreißen könnte. Gegenüber Sky Sports erklärte die United-Ikone, dass er sich Eddie Howe wünschen würde.
Für Ablöse in zweistelliger Millionenhöhe? Klub-Legende Roy Keane wünscht sich bestimmten Trainer für Manchester United
Howe hat einen langfristigen Vertrag als Coach bei Newcastle und es wird vermutet, dass United eine Ablösesumme in zweistelliger Millionenhöhe zahlen müsste, um ihn aus diesem Vertrag herauszulösen. Nachdem United am 5. Januar die Zusammenarbeit mit Amorim beendet hatte, ist man auf der Suche nach einem Nachfolger, während Ex-United-Profi Darren Fletcher derzeit als Interimstrainer fungiert.
"Ich würde mich für Eddie Howe entscheiden. Ich mag ihn. Ich mag, was er geleistet hat, seine Art zu managen. Er hat viele Spiele gemanagt und wenn seine Mannschaften in Form sind, spielen sie guten Fußball", sagte Keane in seiner Rolle als TV-Experte. "Ich weiß, dass er nicht jedermanns Sache ist, er wird seine Kritiker haben, aber mir gefällt, was er in Newcastle und Bournemouth geleistet hat. Er hat 700 bis 800 Spiele geleitet und ist noch ein junger Mann. Ich mag seine Gelassenheit. Ich denke, manchmal braucht Man United ein bisschen davon."
- Getty Images Sport
Newcastle-Coach hält sich bedeckt: "Bin zu 100 Prozent hier"
Der 48-Jährige genießt hohes Ansehen, nachdem er Newcastle in der vergangenen Saison zum Carabao-Cup-Sieg und zu einem Platz in der Champions League geführt hat. Neben Howe werden wie üblich auch Vereinslegenden wie Michael Carrick, Ole Gunnar Solskjaer oder Ruud van Nistelrooy gehandelt.
Howe wurde dagegen schon einmal mit einem Wechsel nach Manchester in Verbindung gebracht. Sein Name kursierte im Vorfeld der Saison 2025/26, als United Berichten zufolge überlegte, was mit Amorim nach dem enttäuschenden 15. Tabellenplatz und dem Verpassen der Qualifikation für Europa geschehen sollte.
Der Newcastle-Coach selbst ging nicht näher auf das Interesse des ehemaligen Top-Klubs ein: "Aus meiner Sicht hat sich nichts geändert. Ich bin zu 100 Prozent hier, arbeite so hart ich kann, halte den Kopf unten und ignoriere alles, was ihr schreibt, egal ob gut oder schlecht, denn es ist irrelevant. Solange ich glücklich bin und mich bestmöglich einbringen kann, um der Mannschaft zu helfen, wird sich nichts ändern."
- AFP
Keane brachte im Oktober bereits Diego Simeone ins Spiel
Es ist nicht das erste Mal, dass sich Keane lautstark an den Gerüchten um einen neuen Trainer für seinen Ex-Verein beteiligt. Im Oktober vergangenen Jahres, als über eine Entlassung Amorims spekuliert worden war, empfahl der ehemalige United-Kapitän einen noch prominenteren Namen: Diego Simeone von Atletico Madrid.
Damals im Podcast Stick to Football auf die schwelenden Gerüchte um eine mögliche Ablösung des portugiesischen Coaches angesprochen, sagte der Champions-League-Sieger von 1999 mit einem Anflug von Ironie: "Ich würde sagen, wir sollten dem Mann noch eine Chance geben, natürlich. Eine weitere Woche."
Etwas ernsthafter fuhr Keane fort: "Ich sage das seit Jahren: Ich hätte es gerne, wenn Atletico Madrids Simeone dahinginge. Das würde ich gerne mal sehen. (…) Der würde den Laden richtig aufmischen. Aber im guten Sinne! Er würde durchgreifen. Garantien gibt es nie, aber seine Persönlichkeit und seine Bilanz - das gefällt mir."
- Getty Images Sport
Glasner bügelt Gerüchte umgehend ab
Auch Oliver Glasner galt zuletzt als heißer Kandidat für das namhafte Amt. Der österreichische Erfolgstrainer, dessen Vertrag bei Crystal Palace im kommenden Sommer ausläuft, bezeichnete die Spekulationen jedoch umgehend als "Zeitverschwendung".
Keine Zeit verschwenden sollten die Red Devils in der Premier League. In Fletchers erstem Spiel als Trainer musste sich United mit einem enttäuschenden 2:2 gegen Burnley begnügen und bleibt damit auf dem siebten Tabellenplatz. Am Sonntag steht dann das FA-Cup-Spiel der dritten Runde gegen Brighton auf dem Programm.
Roy Keane: Seine Statistiken bei Manchester United
- 479 Spiele
- 51 Tore
- 41 Assists
- 11 Platzverweise