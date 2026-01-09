Für Ablöse in zweistelliger Millionenhöhe? Klub-Legende Roy Keane wünscht sich bestimmten Trainer für Manchester United

Howe hat einen langfristigen Vertrag als Coach bei Newcastle und es wird vermutet, dass United eine Ablösesumme in zweistelliger Millionenhöhe zahlen müsste, um ihn aus diesem Vertrag herauszulösen. Nachdem United am 5. Januar die Zusammenarbeit mit Amorim beendet hatte, ist man auf der Suche nach einem Nachfolger, während Ex-United-Profi Darren Fletcher derzeit als Interimstrainer fungiert.

"Ich würde mich für Eddie Howe entscheiden. Ich mag ihn. Ich mag, was er geleistet hat, seine Art zu managen. Er hat viele Spiele gemanagt und wenn seine Mannschaften in Form sind, spielen sie guten Fußball", sagte Keane in seiner Rolle als TV-Experte. "Ich weiß, dass er nicht jedermanns Sache ist, er wird seine Kritiker haben, aber mir gefällt, was er in Newcastle und Bournemouth geleistet hat. Er hat 700 bis 800 Spiele geleitet und ist noch ein junger Mann. Ich mag seine Gelassenheit. Ich denke, manchmal braucht Man United ein bisschen davon."