“Fühlt sich im Stich gelassen”: Teamkollegen bei Manchester United rechnen angeblich mit Abschied von Bruno Fernandes

Die Spieler von Manchester United befürchten angeblich, dass sich ihr Kapitän Bruno Fernandes im Sommer aus dem Old Trafford verabschieden wird, da er mit der Entwicklung im Klub nicht zufrieden sei. Außerdem sei dem Portugiesen die United-Bereitschaft, ihn im vergangenen Sommer abzugeben, sauer aufgestoßen. Das berichtet zumindest die englische Tageszeitung The Sun unter Berufung auf Quellen im Verein.
Amorim überredete Bruno Fernandes zum Weitermachen bei United
Laut dem Bericht sind die United-Spieler der Meinung, dass Bruno Fernandes nach sieben Jahren im Verein gehen könnte, da er "genug vom Durcheinander" in Manchester habe. Der 31-Jährige ist seit seinem Wechsel im Januar 2020 regelmäßig der beste Spieler von United - in einer zuletzt oft schwachen Mannschaft.
Sein aktueller Vertrag läuft 2027 aus, was bedeutet, dass dieser Sommer eine der letzten Gelegenheiten für den Verein ist, den Spielmacher zu verkaufen und zumindest einen Teil der 55 Millionen Euro zurückzubekommen, die einst an Sporting gezahlt wurden.
Im November hatte Bruno Fernandes in einem Interview zugegeben, dass nur Trainer Ruben Amorim im letzten Sommer dafür verantwortlich gewesen war, dass er in Manchester blieb. Der Coach habe ihn überredet, nachdem deutlich geworden war, dass der Klub selbst Fernandes durchaus abgeben wollte. Nun wurde Ruben Amorim zu Jahresbeginn entlassen, was ein deutliches Zeichen für einen anstehenden Abschied des Regisseurs sein könnte.
Bruno-Fernandes-Abschied? "Seine Teamkollegen würden es verstehen"
Die Quelle berichtete The Sun: "Einige Spieler glauben, dass Bruno genug hat - und ehrlich gesagt, nehmen sie ihm das nicht übel. Er gibt immer 100 Prozent und ist seit seinem Wechsel der beste Spieler des Vereins. Aber sie glauben, dass er sich im Stich gelassen fühlt. Und Amorims Abgang hat auch nicht geholfen. Niemand möchte, dass er geht – aber seine Teamkollegen würden es verstehen, wenn er es doch tut."
Bruno Fernandes: "Der Verein wollte, dass ich gehe"
Bruno Fernandes hatte im Dezember in einem Interview mit Canal 11 gestanden, dass er über die United-Bereitschaft, ihn im letzten Saison abzugeben, nicht erfreut gewesen ist. "Von Seiten des Vereins hatte ich ein bisschen das Gefühl: 'Wenn du gehst, ist das für uns nicht so schlimm.‘ Das tut mir ein bisschen weh", sagte er.
"Es macht mich eher traurig, als dass es mich verletzt, denn ich bin ein Spieler, an dem es nicht viel auszusetzen gibt. Ich stehe immer zur Verfügung, ich spiele immer, egal ob gut oder schlecht. Ich gebe mein Bestes. Aber es kommt halt ein Punkt, an dem für sie Geld wichtiger ist als alles andere", ergänzte er. "Der Verein wollte, dass ich gehe. Das habe ich im Kopf."
Bruno Fernandes in der Saison 25/26 für Manchester United:
- Spiele: 19
- Spielminuten: 1583
- Tore: 5
- Assists: 8