“Fühlt sich im Stich gelassen”: Teamkollegen bei Manchester United rechnen angeblich mit Abschied von Bruno Fernandes

Laut dem Bericht sind die United-Spieler der Meinung, dass Bruno Fernandes nach sieben Jahren im Verein gehen könnte, da er "genug vom Durcheinander" in Manchester habe. Der 31-Jährige ist seit seinem Wechsel im Januar 2020 regelmäßig der beste Spieler von United - in einer zuletzt oft schwachen Mannschaft.

Sein aktueller Vertrag läuft 2027 aus, was bedeutet, dass dieser Sommer eine der letzten Gelegenheiten für den Verein ist, den Spielmacher zu verkaufen und zumindest einen Teil der 55 Millionen Euro zurückzubekommen, die einst an Sporting gezahlt wurden.

Im November hatte Bruno Fernandes in einem Interview zugegeben, dass nur Trainer Ruben Amorim im letzten Sommer dafür verantwortlich gewesen war, dass er in Manchester blieb. Der Coach habe ihn überredet, nachdem deutlich geworden war, dass der Klub selbst Fernandes durchaus abgeben wollte. Nun wurde Ruben Amorim zu Jahresbeginn entlassen, was ein deutliches Zeichen für einen anstehenden Abschied des Regisseurs sein könnte.