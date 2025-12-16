Ein noch immer gekränkter Bruno Fernandes hat verraten, dass ihn die Entscheider von Manchester United im Sommer zu einem Wechsel gedrängt hätten. Angeblich hatte er lukrative Angebote aus Saudi-Arabien vorliegen.
"Sie hatten nicht den Mut": Bruno Fernandes erhebt Vorwürfe gegen Manchester Uniteds Klubchefs
Bruno Fernandes lässt Bombe platzen
"Das Thema Loyalität wird nicht mehr so betrachtet wie früher", sagte der Portugiese nach dem spektakulären 4:4 gegen AFC Bournemouth in der Premier League am Montag gegenüber Canal 11 eingangs und ließ kurzerhand eine Bombe platzen: "Ich hätte im letzten Transferfenster gehen können, ich hätte viel mehr Geld verdient, ich wäre vor einer Saison gegangen - ich werde nicht sagen wohin - , aber ich hätte viele Trophäen in dieser Saison gewonnen. Ich entschied mich zu bleiben, auch aus familiären Gründen. Aber vor allem, weil ich den Verein aufrichtig liebe."
Schließlich habe auch ein Gespräch mit Trainer Ruben Amorim für einen Verbleib gesorgt, verriet Fernandes. "Aber vonseiten des Vereins fühlte ich mich ein bisschen wie: 'Wenn du gehst, ist das für uns nicht so schlimm.' Das tut mir ein bisschen weh. Mehr als weh, es macht mich traurig, weil ich ein Spieler bin, der nichts zu kritisieren hat. Ich bin immer verfügbar, ich spiele immer, gut oder schlecht. Ich gebe alles. Dann sieht man Dinge um sich herum, Spieler, die den Verein nicht so wertschätzen und den Verein nicht so verteidigen - das macht einen traurig."
- Getty
Bruno Fernandes hätte nach Saudi-Arabien wechseln können
Außerdem enthüllte der Offensivspieler dann doch noch, dass er ein konkrete Offerte von Al-Hilal vorliegen hatte. "Der Präsident rief mich direkt an. Ruben Neves schickte mir eine Nachricht, in der er sagte, dass er mit mir sprechen wolle. Sie wollten, dass ich die Klub-Weltmeisterschaft mit Al Hilal spiele." Außerdem habe er mit seinen Nationalmannschaftskollegen Cristiano Ronaldo, Joao Cancelo und Felix gesprochen, die bereits in Saudi-Arabien tätig sind. "Ich glaube, sie sind dorthin gegangen, um große Verträge zu sichern und haben immer noch die Möglichkeit, nach Europa zurückzukehren, um für große Vereine zu spielen."
Das große Geld, das er in der Wüste verdient hätte, würde ihn allerdings nicht locken. "Ich kann mich nicht beklagen, ich werde sehr gut bezahlt, aber offensichtlich ist der Unterschied abgrundtief. Das war nie das, was mich geleitet hat. Wenn ich eines Tages in Saudi-Arabien spielen muss, werde ich in Saudi-Arabien spielen. Mein Lebensstil wird sich ändern, das Leben meiner Kinder wird sonnig sein, nach sechs Jahren in Manchester mit Kälte und Regen, werde ich in einer wachsenden Liga mit renommierten Spielern spielen. Ich hätte gehen können, wie es viele Leute tun, und gesagt: 'Ich will gehen, ich will nicht trainieren, ich will einfach nur für 20 oder 30 Millionen verdienen'", betonte Fernandes. Aber: "Das habe ich nie getan."
Dennoch überwiegt die Enttäuschung über das gescheiterte Vorhaben der ManUnited-Führung. "Ich habe mich nie in der Lage gefühlt, das zu tun, weil ich das Gefühl hatte, dass die Empathie und Zuneigung, die ich für den Verein hatte, dieselben waren. Aber es kommt an einen Punkt, an dem für sie Geld wichtiger ist als alles andere", sagte er und ergänzte: "Der Verein wollte, dass ich gehe, das habe ich im Kopf. Ich habe das den Direktoren gesagt, aber ich denke, sie hatten nicht den Mut, diese Entscheidung zu treffen, weil der Trainer mich wollte. Wenn ich gesagt hätte, ich will gehen, hätten sie mich gehen lassen."
Noch immer enttäuscht: Fernandes vor Abschied im Sommer?
Nach der WM 2026 in den USA, Mexiko und Kanada werde er sich erneut mit seiner Zukunft beschäftigen und sich nach dann sechseinhalb Jahren in Manchester tatsächlich eine neue Herausforderung suchen, stellte Fernandes klar. Sein Vertrag läuft noch bis 2027, inklusive einer Option auf eine weitere Spielzeit.
Fernandes kam 2020 von Sport Lissabon und trägt inzwischen die Kapitänsbinde. In über 300 Partien für die Red Devils gelangen ihm 103 Treffer und 93 Vorlagen. In der laufenden Saison kommt er als unangefochtener Stammspieler unter Amorim auf zwölf Torbeteiligungen in 17 Pflichtspielen.
- Getty/GOAL
Die Leistungsdaten von Bruno Fernandes in dieser Saison
- Spiele: 17
- Tore: 5
- Assists: 7