Außerdem enthüllte der Offensivspieler dann doch noch, dass er ein konkrete Offerte von Al-Hilal vorliegen hatte. "Der Präsident rief mich direkt an. Ruben Neves schickte mir eine Nachricht, in der er sagte, dass er mit mir sprechen wolle. Sie wollten, dass ich die Klub-Weltmeisterschaft mit Al Hilal spiele." Außerdem habe er mit seinen Nationalmannschaftskollegen Cristiano Ronaldo, Joao Cancelo und Felix gesprochen, die bereits in Saudi-Arabien tätig sind. "Ich glaube, sie sind dorthin gegangen, um große Verträge zu sichern und haben immer noch die Möglichkeit, nach Europa zurückzukehren, um für große Vereine zu spielen."

Das große Geld, das er in der Wüste verdient hätte, würde ihn allerdings nicht locken. "Ich kann mich nicht beklagen, ich werde sehr gut bezahlt, aber offensichtlich ist der Unterschied abgrundtief. Das war nie das, was mich geleitet hat. Wenn ich eines Tages in Saudi-Arabien spielen muss, werde ich in Saudi-Arabien spielen. Mein Lebensstil wird sich ändern, das Leben meiner Kinder wird sonnig sein, nach sechs Jahren in Manchester mit Kälte und Regen, werde ich in einer wachsenden Liga mit renommierten Spielern spielen. Ich hätte gehen können, wie es viele Leute tun, und gesagt: 'Ich will gehen, ich will nicht trainieren, ich will einfach nur für 20 oder 30 Millionen verdienen'", betonte Fernandes. Aber: "Das habe ich nie getan."

Dennoch überwiegt die Enttäuschung über das gescheiterte Vorhaben der ManUnited-Führung. "Ich habe mich nie in der Lage gefühlt, das zu tun, weil ich das Gefühl hatte, dass die Empathie und Zuneigung, die ich für den Verein hatte, dieselben waren. Aber es kommt an einen Punkt, an dem für sie Geld wichtiger ist als alles andere", sagte er und ergänzte: "Der Verein wollte, dass ich gehe, das habe ich im Kopf. Ich habe das den Direktoren gesagt, aber ich denke, sie hatten nicht den Mut, diese Entscheidung zu treffen, weil der Trainer mich wollte. Wenn ich gesagt hätte, ich will gehen, hätten sie mich gehen lassen."