Sebastian Hoeneß gilt als heißer Kandidat beim FC Bayern München für die Nachfolge von Thomas Tuchel. Nun äußerte sich der Stuttgart-Trainer.

Sebastian Hoeneß absolviert als Trainer des VfB Stuttgart eine überragende Saison. So ist es nicht verwunderlich, dass auch sein Name als potenzieller Nachfolger für den Trainerposten in München, der im Sommer mit dem Abgang von Thomas Tuchel frei wird, gehandelt wird. Nun hat sich der Neffe von Bayern-Ehrenpräsident Uli Hoeneß dazu nach dem 3:2-Sieg gegen den VfL Wolfsburg geäußert und die Gerüchte etwas abgeschwächt.