Mauricio Pochettino wird die USA bei der Heim-EM im kommenden Sommer als Trainer betreuen. Dennoch träumt er schon von einem anderen Job - an alter Wirkungsstätte.
Fragwürdiger Zeitpunkt: USA-Trainer Mauricio Pochettino träumt schon von Trainerstation nach der WM
Pochettino will zurück in die Premier League
In einem Interview mit der BBC sprach der 53-Jährigen offen über seinen Traum, irgendwann ein Comeback auf der Insel feiern zu wollen. "Die Premier League ist die beste Liga der Welt. Natürlich vermisse ich es", sagte. Gleichzeitig betonte er aber: "Ich bin sehr glücklich in den USA, aber denke immer darüber nach, irgendwann zurückzukehren."
Trotz seines nachgeschobenen Bekenntnisses sind die Aussagen von Pochettino etwas fragwürdig. Zumindest der Zeitpunkt, die WM beginnt schließlich in wenigen Monaten. Allerdings endet sein Vertrag auch nach aktuellem Stand nach der Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko.
Der Argentinier übernahm das Amt im September 2024 - mit dem großen Ziel, vor eigenem Publikum mindestens über das Achtelfinale hinauszukommen. Dort war beispielsweise 2022 oder auch 1994, als man ebenfalls Gastgeber war, Schluss. Das beste Resultat geht auf die Endrunde 1930 (Halbfinale) zurück - mit deutlich weniger Teilnehmern. Seither gelang der Viertelfinal-Einzug (2002) nur einmal.
- Getty
Pochettino trauert Titelchance mit den Spurs hinterher
In der Gruppenphase bekommt es die USA mit Paraguay, Australien und dem Sieger des Playoff-Pfads C zu tun. Dort treffen die Türkei und Rumänien sowie Slowakei und der Kosovo zunächst in den Halbfinals aufeinander. Die beiden Gewinner duellieren sich am 31. März um ein WM-Ticket.
Pochettino denkt derweil schon einen Schritt weiter - und von einem anderen persönlichen Ziel. "Die Premier League und die Champions League zu gewinnen. Wir waren nah dran mit Tottenham. Ich will das noch erreichen", sagte der frühere Spurs-Coach.
Die erste Station als Cheftrainer von "Poch" geht bereits auf 2009 zurück. Damals stand er für knapp drei Jahre an der Seitenlinie von Espanyol Barcelona. Im Januar 2013 unterschrieb er beim FC Southampton, um anderthalb Jahre später bei den Spurs zu unterschreiben. Nach einem kurzen Intermezzo bei PSG betreute er in der Saison 2023/24 den FC Chelsea, ehe die USA anklopfte.
Mauricio Pochettino: Seine Stationen als Cheftrainer
- USA: September 2024 bis heute
- FC Chelsea: Juli 2023 bis Juni 2024
- PSG: Januar 2021 bis Juli 2022
- Tottenham Hotspur: Juli 2024 bis November 2019
- FC Southampton: Januar 2013 bis Juni 2014
- Espanyol Barcelona: Januar 2009 bis November 2012