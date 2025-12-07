Fragwürdiger Zeitpunkt: USA-Trainer Mauricio Pochettino träumt schon von Trainerstation nach der WM

In einem Interview mit der BBC sprach der 53-Jährigen offen über seinen Traum, irgendwann ein Comeback auf der Insel feiern zu wollen. "Die Premier League ist die beste Liga der Welt. Natürlich vermisse ich es", sagte. Gleichzeitig betonte er aber: "Ich bin sehr glücklich in den USA, aber denke immer darüber nach, irgendwann zurückzukehren."

Trotz seines nachgeschobenen Bekenntnisses sind die Aussagen von Pochettino etwas fragwürdig. Zumindest der Zeitpunkt, die WM beginnt schließlich in wenigen Monaten. Allerdings endet sein Vertrag auch nach aktuellem Stand nach der Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko.

Der Argentinier übernahm das Amt im September 2024 - mit dem großen Ziel, vor eigenem Publikum mindestens über das Achtelfinale hinauszukommen. Dort war beispielsweise 2022 oder auch 1994, als man ebenfalls Gastgeber war, Schluss. Das beste Resultat geht auf die Endrunde 1930 (Halbfinale) zurück - mit deutlich weniger Teilnehmern. Seither gelang der Viertelfinal-Einzug (2002) nur einmal.