Dank eines 2:1-Siegs gegen Atletico Madrid steht Real Madrid im Finale des spanischen Supercups. Hitzig wurde es rund um Vinicius Junior und Trainer Diego Simeone.
"Florentino wird dich rausschmeißen": Diego Simeone leistet sich beleidigenden Aussetzer gegen Reals Vinicius Junior
"Florentino (Perez, Präsident von Real Madrid, Anm.d.Red.) wird dich rausschmeißen. Vergiss das nicht, er wird dich rausschmeißen. Er wird dich rausschmeißen. Merke dir, was ich dir sage", sagte Simeone während der Begegnung zu Vinicius nach Angaben des spanischen Bezahlsenders MOVISTAR+, der die entsprechende Szene einfing.
Nach der Partie sagte der 55-Jährige dazu: "Ich erinnere mich nicht, ich habe ein schlechtes Gedächtnis." Simeone befand, er habe zu seiner Auseinandersetzung mit dem Brasilianer "nichts zu sagen, denn was auf dem Platz passiert, das bleibt immer auch dort".
Alonso geht Simeone an
Abseits des Spielfelds kam es ebenfalls zu einem Eklat: Bei seiner Auswechslung in der 81. Minute erhielt Vinicius neben Applaus auch Pfiffe von den Rängen. Simeone suchte daraufhin erneut die Konfrontation, deutete mit Gesten an, dass Vinicius doch mal auf die Reaktionen der Zuschauer achten solle. Daraufhin verlor Vinicius die Fassung, ging auf den Coach zu und beschimpfte diesen - die Trainerteams gerieten dabei fast aneinander.
Reals Coach Xabi Alonso ging nach Schlusspfiff Simeone deutlich an: "Ich habe gehört, was er zu Vini gesagt hat und es hat mir nicht gefallen. So etwas darf man nicht sagen. Es gibt Grenzen, die man nicht überschreiten sollte und er hat sie überschritten. Das ist inakzeptabel und ein Verstoß gegen den Fairplay-Gedanken."
- Getty Images
Vinicius Junior bei Real Madrid vor dem Aus?
In den vergangenen Wochen und Monaten hatte es Gerüchte gegeben, wonach Vinicius Real verlassen wolle, wenn Alonso weiter Trainer bleibt. Der Vertrag des 25-Jährigen läuft 2027 aus. Eine Verlängerung zieht sich seit längerer Zeit. Gerüchten zufolge sollen die Gehaltsforderungen von Vinicius den Königlichen noch zu hoch sein.
Ende November berichtete die spanische Sporttageszeitung AS jedoch, dass beide Parteien "wieder zueinander gefunden" hätten und eine Vertragsverlängerung demnächst anstehen dürfte. Seitdem ist aber zumindest in dieser Sache nichts passiert und mittlerweile stehen offenbar auch die Real-Anhänger dem Brasilianer kritisch gegenüber.
Nachdem er beim 5:1-Kantersieg über Real Betis im elften Ligaspiel in Folge ohne eigenen Treffer geblieben war, wurde er vom Publikum im Bernabeu bei seiner Auswechslung ausgepfiffen. Schon beim 2:0-Sieg gegen den FC Sevilla kurz vor Weihnachten gab es bei der Auswechslung des Brasilianers ein gellendes Pfeifkonzert im Bernabeu.
Daraufhin sorgte Vinicius für Wirbel, da er unmittelbar nach Abpfiff sein Profilbild auf Instagram änderte: Statt ihm im Real-Trikot ist dort seitdem ein Foto von ihm im Dress der brasilianischen Nationalmannschaft zu sehen.
- Getty Images Sport
Vinicius stichelt gegen Simeone
Rund um die lediglich fünfminütige Medienrunde nach Spielende des Halbfinals, in der Simeone auf weitere Provokationen verzichtete, meldete sich Vinicius dann noch einmal zu Wort - zumindest für dieses Kapitel. "Du hast eine weitere K.o.-Runde verloren", stichelte er auf Instagram unter einem von Transfer-Experte Fabrizio Romano geteilten Video, das den Clinch bei der Auswechslung zeigt.
Eine Fortsetzung dürfte nicht lange auf sich warten lassen: Am 21. oder 22. März treffen beide Teams in LaLiga erneut im Estadio Santiago Bernabeu aufeinander.
Vinicius Junior: Statistiken und Leistungsdaten bei Real Madrid 2025/26
- LaLiga: 19 Spiele, 5 Tore, 6 Vorlagen
- Champions League: 6 Spiele, 2 Vorlagen