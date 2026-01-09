"Florentino wird dich rausschmeißen": Diego Simeone leistet sich beleidigenden Aussetzer gegen Reals Vinicius Junior

In den vergangenen Wochen und Monaten hatte es Gerüchte gegeben, wonach Vinicius Real verlassen wolle, wenn Alonso weiter Trainer bleibt. Der Vertrag des 25-Jährigen läuft 2027 aus. Eine Verlängerung zieht sich seit längerer Zeit. Gerüchten zufolge sollen die Gehaltsforderungen von Vinicius den Königlichen noch zu hoch sein.

Ende November berichtete die spanische Sporttageszeitung AS jedoch, dass beide Parteien "wieder zueinander gefunden" hätten und eine Vertragsverlängerung demnächst anstehen dürfte. Seitdem ist aber zumindest in dieser Sache nichts passiert und mittlerweile stehen offenbar auch die Real-Anhänger dem Brasilianer kritisch gegenüber.

Nachdem er beim 5:1-Kantersieg über Real Betis im elften Ligaspiel in Folge ohne eigenen Treffer geblieben war, wurde er vom Publikum im Bernabeu bei seiner Auswechslung ausgepfiffen. Schon beim 2:0-Sieg gegen den FC Sevilla kurz vor Weihnachten gab es bei der Auswechslung des Brasilianers ein gellendes Pfeifkonzert im Bernabeu.

Daraufhin sorgte Vinicius für Wirbel, da er unmittelbar nach Abpfiff sein Profilbild auf Instagram änderte: Statt ihm im Real-Trikot ist dort seitdem ein Foto von ihm im Dress der brasilianischen Nationalmannschaft zu sehen.