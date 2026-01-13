Finger Richtung Himmel: Steckt der Unfall von Box-Star Anthony Joshua hinter dem Jubel von FC Bayerns Michael Olise?

Michael Olise erlebte beim 8:1-Sieg des FC Bayern München gegen den VfL Wolfsburg am vergangenen Sonntag einen herausragenden Nachmittag. Der Franzose traf gleich zweimal selbst und bereitete ein weiteres Tor vor. Besonders auffällig war sein Jubel nach dem zwischenzeitlichen 3:1 in der 50. Spielminute, als er mit beiden Zeigefingern in den Himmel zeigte - höchstwahrscheinlich ein stilles Gedenken an Sina Ghami, mit dem Olise noch beim FC Reading zusammengearbeitet hatte.