Michael Olise erlebte beim 8:1-Sieg des FC Bayern München gegen den VfL Wolfsburg am vergangenen Sonntag einen herausragenden Nachmittag. Der Franzose traf gleich zweimal selbst und bereitete ein weiteres Tor vor. Besonders auffällig war sein Jubel nach dem zwischenzeitlichen 3:1 in der 50. Spielminute, als er mit beiden Zeigefingern in den Himmel zeigte - höchstwahrscheinlich ein stilles Gedenken an Sina Ghami, mit dem Olise noch beim FC Reading zusammengearbeitet hatte.
Finger Richtung Himmel: Steckt der Unfall von Box-Star Anthony Joshua hinter dem Jubel von FC Bayerns Michael Olise?
FC Bayerns Michael Olise über Sina Ghami: "Einer der ehrlichsten Männer"
Ghami war kürzlich bei einem schweren Verkehrsunfall in Nigeria ums Leben gekommen, an dem auch Schwergewichtsboxer Anthony Joshua beteiligt war. Ein weiterer Box-Trainer, Latif Ayodele, starb ebenfalls, Joshua selbst überlebte den Unfall ohne schwerwiegende Verletzungen. In einer Instagram-Story reagierte Olise bestürzt über Ghamis plötzlichen Tod: "Ruhe in Frieden, mein Bruder. Einer der ehrlichsten Männer."
Michael Olise mit 28 Scorerpunkten in 26 Pflichtspielen
Sportlich läuft es für Olise diese Saison herausragend. Nach 26 Pflichtspielen steht der 21-Jährige bei zwölf Toren und 16 Vorlagen. Damit ist er einer der Hauptgründe für die bisher makellose Saison des FC Bayern: Nach 16 Spieltagen stehen 14 Siege und zwei Unentschieden zu Buche, ohne eine einzige Niederlage.
Die Vereine von Michael Olise:
- 2009: Arsenal
- 2009 - 2016: Chelsea
- 2016 - 2017: Manchester City
- 2017 - 2021: Reading
- 2021 - 2024: Crystal Palace
- seit 2024: FC Bayern München
