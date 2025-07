Im Finale der Klub-WM stehen sich mit dem FC Chelsea und Paris Saint-Germain zwei Topteams gegenüber. Wo das Finale der Klub WM heute live im Live Stream und live im Free TV übertragen wird, erfahrt Ihr hier.

Das große Finale der FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025 zwischen dem FC Chelsea und Paris Saint‑Germain findet am heutigen Sonntag, den 13. Juli im MetLife Stadium in East Rutherford, New Jersey (bei New York), statt.