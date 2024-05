Fikayo Tomori steht nicht in Englands Aufgebot für die EM im Sommer. Milans Fans spenden ihm auf ihre eigene Weise Trost.

Die Fans der AC Mailand haben ihrem Innenverteidiger Fikayo Tomori mit Gesängen in Richtung Englands Nationaltrainer Gareth Southgate Trost gespendet, nachdem der Abwehrmann nicht in den EM-Kader der Three Lions berufen worden war.