Der Abwehrspieler ist ganz klar noch einer der Besten im kriselnden BVB-Team. Deshalb sind die Reds nun wohl an ihm dran.

Der FC Liverpool ist an Nico Schlotterbeck vom BVB dran. Das berichtet die Bild-Zeitung, die von einem "starken Interesse" der Reds an Borussia Dortmunds Abwehrspieler spricht. Liverpool sei bereit, mehr als 50 Millionen Euro an Ablöse für den 25-Jährigen auf den Verhandlungstisch zu legen.