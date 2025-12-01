Fenerbahce vs. Galatasaray heute live sehen: Wer zeigt / überträgt das Istanbul Derby im Live Stream und live im TV?

Dem Derby wird aufgrund der tabellarischen Situation nochmals extra Brisanz verliehen. Galatasaray liegt aktuell auf dem ersten Rang in der Süper Lig - jedoch nur einen einzigen Zähler vor Fenerbahce.

Die Fans können sich zudem wahrscheinlich auf viele Torchancen freuen, den die beiden Istanbul-Klubs stellen die besten Offensiven in der höchsten türkischen Spielklasse.

Doch Galatasaray ist gerade nicht in seiner besten Form. Die Mannschaft von Trainer Okan Buruk verlor das vorletzte Ligaspiel mit 0:1 gegen Kocaelispor, wenig später gewann man gerade so mit 3:2 gegen Aufsteiger Genclerbirligi. Und unter der Woche musste sich Gala in der Champions League Union Saint-Gilloise mit 0:1 geschlagen geben.

Bei Fenerbahce ist die Formkurve deutlich steiler nach oben gerichtet. Seit wettbewerbsübergreifend elf Partien ist das Team von Domenico Tedesco ungeschlagen, in der Liga konnten die letzten fünf Spiele allesamt gewonnen werden. Auch Fener war international im Einsatz und spielte gegen Ferencvaros Budapest 1:1.