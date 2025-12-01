Turkey-Fenerbahce-v-Antalyaspor-TSLAFP

Fenerbahce vs. Galatasaray heute live sehen: Wer zeigt / überträgt das Istanbul Derby im Live Stream und live im TV?

Heute steigt in der Türkei das Istanbul-Derby zwischen Fenerbahce und Galatasaray! Doch wo wird das Topspiel übertragen? GOAL hat die Antwort für Euch.

In der Süper Lig kommt es am heutigen Montag (1. Dezember) im Rahmen des 14. Spieltages zum Aufeinandertreffen von Tabellenführer Galatasaray und dem ersten Verfolger Fenerbahce. Das Derby wird heute im Stadion von Fener, dem Sukru Saracoglu Stadion, abgehalten. Spielbeginn ist 18 Uhr.

    Wer auf eine Übertragung im Fernsehen oder Livestream in Deutschland hofft, wird leider enttäuscht. Keiner der gängigen Fernsehsender und Streaminganbieter besitzt die Rechte an der türkischen Süper Lig.

    Dem Derby wird aufgrund der tabellarischen Situation nochmals extra Brisanz verliehen. Galatasaray liegt aktuell auf dem ersten Rang in der Süper Lig - jedoch nur einen einzigen Zähler vor Fenerbahce.

    Die Fans können sich zudem wahrscheinlich auf viele Torchancen freuen, den die beiden Istanbul-Klubs stellen die besten Offensiven in der höchsten türkischen Spielklasse.

    Doch Galatasaray ist gerade nicht in seiner besten Form. Die Mannschaft von Trainer Okan Buruk verlor das vorletzte Ligaspiel mit 0:1 gegen Kocaelispor, wenig später gewann man gerade so mit 3:2 gegen Aufsteiger Genclerbirligi. Und unter der Woche musste sich Gala in der Champions League Union Saint-Gilloise mit 0:1 geschlagen geben.

    Bei Fenerbahce ist die Formkurve deutlich steiler nach oben gerichtet. Seit wettbewerbsübergreifend elf Partien ist das Team von Domenico Tedesco ungeschlagen, in der Liga konnten die letzten fünf Spiele allesamt gewonnen werden. Auch Fener war international im Einsatz und spielte gegen Ferencvaros Budapest 1:1.

  • Süper Lig: Die Tabelle vor dem 14. Spieltag

    #MannschaftSp.SUNToreDiff.Pkt.
    1Galatasaray13102128:82032
    2Fenerbahce Istanbul1394030:121831
    3Trabzonspor AS1384122:111128
    4FC Samsunspor1366119:12724
    5Göztepe1365215:6923
    6Gaziantep FK1364320:20022
    7Besiktas1363422:17521
    8Kocaelispor1453612:15-318
    9Alanyaspor1336413:14-115
    10Konyaspor1343618:20-215
    11Çaykur Rizespor1335516:21-514
    12Antalyaspor1342713:23-1014
    13İstanbul Başakşehir1334616:15113
    14Kasımpaşa SK1334613:18-513
    15Gençlerbirliği1432914:21-711
    16Eyüpspor132387:16-99
    17Kayserispor1316613:31-189
    18Fatih Karagümrük1322913:24-118

