Joshua Kimmich, der in der 61. Minute als Rechtsverteidiger für Alphonso Davies eingewechselt worden war, machte fehlenden "Hunger" als Grund aus.
Fehlender Hunger beim FC Bayern München? Vincent Kompany widerspricht Joshua Kimmich
"Wir waren jetzt nicht ganz so frisch, es war über 90 Minuten nicht so, dass wir ein konstantes Spiel gefunden haben. Und dann war Augsburg ein bisschen griffiger als wir, und dementsprechend haben wir das Spiel noch hergegeben", erklärte Kimmich im DAZN-Interview.
Trainer Vincent Kompany widersprach dieser Einschätzung jedoch. "Nein, vielleicht hat er das gesagt, aber der Hunger von unserer Seite ist immer da, die Leistung ist manchmal nicht da", sagte der Belgier ebenfalls bei DAZN. "Es wird immer gesagt, dass die Bundesliga leicht sei. Wir haben gewusst, als wir gewonnen haben, dass es nicht leicht ist. Großen Respekt an Augsburg. Wir dürfen uns jetzt aber nicht zu klein machen. Wir müssen reagieren und akzeptieren, dass es heute nicht unser Tag war", führte Kompany fort.
Kompany: "Müssen akzeptieren, dass es heute nicht unser Tag war"
"Wir haben viel gefeiert, viel gewonnen, so ist der Fußball", so Kompany. Kimmichs Mannschaftskamerad Jonathan Tah kündigte an, man werde die "Wut, die in uns steckt", in den kommenden Spielen "rauslassen", versprach Verteidiger Jonathan Tah.
Lange warten müssen die Bayern nicht. Bereits am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) sind die Münchner zum Abschluss der Ligaphase in der Champions League bei der PSV Eindhoven zu Gast, am kommenden Samstag folgt das Auswärtsspiel beim Hamburger SV.
Damit es dabei nicht erneut zu Überraschungen kommt, müsse man "an unser Limit gehen", forderte Sportvorstand Max Eberl, "das haben wir heute nicht getan". Gegen Augsburg wirkten die Bayern mitunter sehr unkonzentriert und gaben in der Schlussphase die Partie aus der Hand. "Wir haben es nicht so gut gemacht, wie wir es müssen. Und da reichen eben ein paar Prozente in der Bundesliga", sagte Eberl.
Die zahlreichen Ausfälle - gegen Augsburg fehlten den Bayern sechs Profis - sowie der enge Terminplan dürften dabei nicht als Entschuldigung gelten. "Wir haben sehr viele Spiele und haben Spieler, die nicht zur Verfügung stehen", sagte Eberl, "aber trotzdem haben wir heute eine gute Mannschaft auf dem Platz gehabt und es eben nicht geschafft, an unsere 100 Prozent zu kommen."
Der FC Bayern ist am Mittwoch in der Champions League bei der PSV Eindhoven gefordert, ehe man am Samstag in der Bundesliga zu Gast beim Hamburger SV ist. In der Tabelle stehen die Münchner weiterhin auf Platz eins, der Vorsprung auf Borussia Dortmund beträgt acht Punkte.
FC Bayern München, Spielplan: Die nächsten Spiele des FCB
- Mittwoch, 28. Januar: PSV Eindhoven - FC Bayern (Champions League)
- Samstag, 31. Januar: Hamburger SV - FC Bayern (Bundesliga)
- Sonntag, 8. Februar: FC Bayern - TSG Hoffenheim (Bundesliga)
