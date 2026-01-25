Fehlender Hunger beim FC Bayern München? Vincent Kompany widerspricht Joshua Kimmich

"Wir haben viel gefeiert, viel gewonnen, so ist der Fußball", so Kompany. Kimmichs Mannschaftskamerad Jonathan Tah kündigte an, man werde die "Wut, die in uns steckt", in den kommenden Spielen "rauslassen", versprach Verteidiger Jonathan Tah.

Lange warten müssen die Bayern nicht. Bereits am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) sind die Münchner zum Abschluss der Ligaphase in der Champions League bei der PSV Eindhoven zu Gast, am kommenden Samstag folgt das Auswärtsspiel beim Hamburger SV.

Damit es dabei nicht erneut zu Überraschungen kommt, müsse man "an unser Limit gehen", forderte Sportvorstand Max Eberl, "das haben wir heute nicht getan". Gegen Augsburg wirkten die Bayern mitunter sehr unkonzentriert und gaben in der Schlussphase die Partie aus der Hand. "Wir haben es nicht so gut gemacht, wie wir es müssen. Und da reichen eben ein paar Prozente in der Bundesliga", sagte Eberl.

Die zahlreichen Ausfälle - gegen Augsburg fehlten den Bayern sechs Profis - sowie der enge Terminplan dürften dabei nicht als Entschuldigung gelten. "Wir haben sehr viele Spiele und haben Spieler, die nicht zur Verfügung stehen", sagte Eberl, "aber trotzdem haben wir heute eine gute Mannschaft auf dem Platz gehabt und es eben nicht geschafft, an unsere 100 Prozent zu kommen."

In der Tabelle stehen die Münchner weiterhin auf Platz eins, der Vorsprung auf Borussia Dortmund beträgt acht Punkte.