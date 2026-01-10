Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
Moussa Sylla f FC Schalke 04 reactsGetty Images
Alice Kopp

FC Schalke vs. VfL Osnabrück im Live Stream und live im TV: Wer zeigt / überträgt das Testspiel von S04 heute?

Heute trifft der FC Schalke auf den VfL Osnabrück. Doch könnt Ihr das Testspiel heute im TV und LIVE STREAM sehen?

Am Samstag steht für den FC Schalke 04 das einzige Testspiel dieser Winterpause an. Die Reise führt die Königsblauen nach Osnabrück. Gespielt wird an der Bremer Brücke.

Im Aufeinandertreffen FC Schalke vs. VfL Osnabrück gastiert der Spitzenreiter der 2. Bundesliga beim Sechsten der 3. Liga. Vor der Winterpause endete Schalkes Serie von drei Siegen mit einem 1:2 bei Eintracht Braunschweig. Die Gastgeber aus Osnabrück holten hingegen nur einen Sieg aus den letzten vier Ligaspielen – einem 5:3 in Ulm folgte am 20. Dezember ein 1:2 gegen Stuttgart II.

GOAL liefert die Informationen zur Übertragung des Testspiels FC Schalke vs. VfL Osnabrück.

  • Kevin Schumacher of Osnabrueck and Franz Pfanne of RostockGetty Images

    Testspiel heute live: Wann beginnt die Partie FC Schalke vs. VfL Osnabrück?

    Das Testspiel des FC Schalke beim VfL Osnabrück steigt am Samstag, dem 10. Januar, an der Bremer Brücke. Der Anpfiff in der Heimstätte der Lila-Weißen erfolgt um 14.30 Uhr.

  • Mertcan Ayhan of FC Schalke 04Getty Images

    FC Schalke vs. VfL Osnabrück heute live: Gibt es eine Übertragung im LIVE STREAM und TV?

    Für das einzige Testspiel des FC Schalke in der Winterpause beim VfL Osnabrück ist keine TV-Übertragung vorgesehen. Habt Ihr Euch kein Ticket für die Partie an der Bremer Brücke gesichert, könnt Ihr sie auf den YouTube-Kanälen von S04 sowie von den Lila-Weißen verfolgen. Dazu gibt es Ticker und Updates über die Social-Media-Kanäle.

