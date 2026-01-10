FC Schalke vs. VfL Osnabrück im Live Stream und live im TV: Wer zeigt / überträgt das Testspiel von S04 heute?

Am Samstag steht für den FC Schalke 04 das einzige Testspiel dieser Winterpause an. Die Reise führt die Königsblauen nach Osnabrück. Gespielt wird an der Bremer Brücke.

Im Aufeinandertreffen FC Schalke vs. VfL Osnabrück gastiert der Spitzenreiter der 2. Bundesliga beim Sechsten der 3. Liga. Vor der Winterpause endete Schalkes Serie von drei Siegen mit einem 1:2 bei Eintracht Braunschweig. Die Gastgeber aus Osnabrück holten hingegen nur einen Sieg aus den letzten vier Ligaspielen – einem 5:3 in Ulm folgte am 20. Dezember ein 1:2 gegen Stuttgart II.

GOAL liefert die Informationen zur Übertragung des Testspiels FC Schalke vs. VfL Osnabrück.