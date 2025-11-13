FC Schalke heute live sehen: Wer zeigt / überträgt das Testspiel von S04 bei Twente Enschede im Live Stream und TV?

Die beiden Vereine verbindet eine langjährige Freundschaft und so kommt es traditionell in der Sommervorbereitung zu einem Testspiel zwischen den Klubs. Dieses fand am 19. Juli statt und endete mit 0:0.

Die Gastgeber aus den Niederlanden stehen zurzeit in der Eredevise auf dem achten Tabellenrang. In zwölf Spielen holte Twente 16 Punkte. Der achte Platz würde nach Ablauf des Grunddurchgangs noch für die Play-offs reichen.

Im letzten Spiel vor der Länderspielpause kamen die Niederländer zuhause jedoch nicht über ein 0:0 gegen Abstiegskandidat Telstar hinaus. In der Nachspielzeit gab es auf beiden Seiten auch noch eine Rote Karte.

Für Königsblau läuft die Saison bisher erfreulicher, in der 2. Bundesliga dürfen sich die Knappen berechtigte Hoffnungen auf den Aufstieg machen, auch wenn man zuletzt die Tabellenführung abgeben musste.

27 Punkte aus neun Spielen ergeben einen starken zweiten platz für das Team von Miron Muslic. Gegen den KSC gab es nach sechs Pflichtspielsiegen in Serie zwar einen kleinen Dämpfer, aber nur eine Woche später fand man gegen Elversberg wieder auf die Siegerspur.