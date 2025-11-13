Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
FC Schalke 04 v SV Darmstadt 98 - 2. BundesligaGetty Images Sport

FC Schalke heute live sehen: Wer zeigt / überträgt das Testspiel von S04 bei Twente Enschede im Live Stream und TV?

Der FC Schalke 04 trifft während der Länderspielpause in einem Freundschaftsspiel auf Twente Enschede. GOAL verrät Euch, wo Ihr die Partie live im TV und Livestream verfolgen könnt.

Der FC Schalke 04 nutzt die Länderspielpause und absolviert am heutigen Donnerstag, 13. November, in den Niederlanden ein Freundschaftsspiel gegen Twente Enschede. Die beiden Klubs verbindet eine lange Freundschaft und dieses Duell findet aufgrund des 60-jährigen Jubiläums des niederländischen Vereins statt. Gespielt wird im Stadion Grolsch Veste ab 19.30 Uhr.

Premier League, Bundesliga, DFB-Pokal und mehr live sehen
Jetzt bei WOW anmelden!

Alle Infos zur Übertragung der Jubiläumspartie gibt es hier bei GOAL.

  • FC Schalke heute live sehen: Wer zeigt / überträgt das Testspiel von S04 bei Twente Enschede im Live Stream und TV?

    Tolle Nachrichten für alle blauweißen Fans: Das Freundschaftsspiel zwischen Schalke und Twente wird sogar in Deutschland im linearen Fernsehen übertragen, nämlich von Sky. Hier seht Ihr ab fünf Minuten vor Spielbeginn die komplette Partie auf Sky Sport News und bei Sky Sport Bundesliga HD. 

    Den Livestream der Begegnung findet Ihr in der App SkyGO und auf WOW. Für alle Optionen müsst Ihr aber ein kostenpflichtiges Abo abschließen.

    • Werbung

  • Twente Enschede vs. Schalke 04: News

    Die beiden Vereine verbindet eine langjährige Freundschaft und so kommt es traditionell in der Sommervorbereitung zu einem Testspiel zwischen den Klubs. Dieses fand am 19. Juli statt und endete mit 0:0.

    Die Gastgeber aus den Niederlanden stehen zurzeit in der Eredevise auf dem achten Tabellenrang. In zwölf Spielen holte Twente 16 Punkte. Der achte Platz würde nach Ablauf des Grunddurchgangs noch für die Play-offs reichen.

    Im letzten Spiel vor der Länderspielpause kamen die Niederländer zuhause jedoch nicht über ein 0:0 gegen Abstiegskandidat Telstar hinaus. In der Nachspielzeit gab es auf beiden Seiten auch noch eine Rote Karte.

    Für Königsblau läuft die Saison bisher erfreulicher, in der 2. Bundesliga dürfen sich die Knappen berechtigte Hoffnungen auf den Aufstieg machen, auch wenn man zuletzt die Tabellenführung abgeben musste.

    27 Punkte aus neun Spielen ergeben einen starken zweiten platz für das Team von Miron Muslic. Gegen den KSC gab es nach sechs Pflichtspielsiegen in Serie zwar einen kleinen Dämpfer, aber nur eine Woche später fand man gegen Elversberg wieder auf die Siegerspur.

  • FC Schalke heute live sehen: Wer zeigt / überträgt das Testspiel von S04 bei Twente Enschede im Live Stream und TV? - Die letzte fünf Begegnungen der beiden Teams

    DatumHeimGastErgebnis
    23.7.2019TwenteSchalke1:1
    22.7.2022TwenteSchalke3:1
    22.7.2023SchalkeTwente2:2
    24.7.2024SchalkeTwente0:0
    19.7.2025SchalkeTwente0:0

  • Nützliche Links

Deutschland 2 Bundesliga
Schalke 04 crest
Schalke 04
S04
Paderborn crest
Paderborn
SCP
Niederlande Eredivisie
Twente Enschede crest
Twente Enschede
TWE
AZ Alkmaar crest
AZ Alkmaar
AZ