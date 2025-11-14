FC Ingolstadt vs. Jahn Regensburg heute im Live Stream und TV: Wer zeigt / überträgt den Bayern Pokal?

Beide Mannschaften befinden sich in der 3. Liga im Abstiegskampf. Nach 14 Spieltagen stehen bei Ingolstadt und Regensburg erst 17 Punkte auf dem Konto. Der FCI liegt aufgrund der besseren Tordifferenz vor dem heutigen Gegner.

Für die Schanzer ist der Saisonverlauf ziemlich bitter. Ingolstadt stellt die sechstbeste Offensive und die siebtbeste Verteidigung und befindet sich dennoch im Tabellenkeller. Vier der fünf Niederlagen wurden mit nur einem Tor Unterschied verloren, eines davon gegen die abgeschlagenen Schweinfurter.

Der SSV Jahn Regensburg liegt auf Rang 16 in der Tabelle und damit auf dem letzten Nichtabstiegsplatz. Erzgebirge Aue hat jedoch nur einen Zähler Rückstand auf beide Klubs. Doch die Regensburger sind gut in Form. Aus den letzten vier Spielen gab es drei Siege, zuletzt ein 4:0 im Derby gegen 1860 München.