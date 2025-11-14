FC Ingolstadt fansGetty Images

FC Ingolstadt vs. Jahn Regensburg heute im Live Stream und TV: Wer zeigt / überträgt den Bayern Pokal?

Das heutige Viertelfinale des Landespokal Bayern wird zwischen dem FC Ingolstadt und dem SSV Jahn Regensburg ausgetragen. Alle Infos zur Übertragung gibt es hier bei GOAL.

Topspiel im bayrischen Landespokal! Im Viertelfinale am heutigen Freitag, 14. November, kommt es zum Duell der beiden Drittligisten FC Ingolstadt und Jahn Regensburg. Los geht es im Audi Sportpark in Ingolstadt um 18.30 Uhr.

GOAL verrät Euch, wo die Partie übertragen wird.

    Die Begegnungen des Landespokal Bayern werden leider von keinem Anbieter im Fernsehen oder per Livestream angeboten. Die Partie könnt Ihr leider also wirklich nur vor Ort im Stadion verfolgen.

    Beide Mannschaften befinden sich in der 3. Liga im Abstiegskampf. Nach 14 Spieltagen stehen bei Ingolstadt und Regensburg erst 17 Punkte auf dem Konto. Der FCI liegt aufgrund der besseren Tordifferenz vor dem heutigen Gegner.

    Für die Schanzer ist der Saisonverlauf ziemlich bitter. Ingolstadt stellt die sechstbeste Offensive und die siebtbeste Verteidigung und befindet sich dennoch im Tabellenkeller. Vier der fünf Niederlagen wurden mit nur einem Tor Unterschied verloren, eines davon gegen die abgeschlagenen Schweinfurter. 

    Der SSV Jahn Regensburg liegt auf Rang 16 in der Tabelle und damit auf dem letzten Nichtabstiegsplatz. Erzgebirge Aue hat jedoch nur einen Zähler Rückstand auf beide Klubs. Doch die Regensburger sind gut in Form. Aus den letzten vier Spielen gab es drei Siege, zuletzt ein 4:0 im Derby gegen 1860 München. 

  • Landespokal Bayern: Das Viertelfinale im Überblick

    HeimGastErgebnis
    Würzburger KickersViktoria Aschaffenburg4:0
    TSB AubstadtTSV 1860 München0:4
    FC IngolstadtSSV Jahn Regensburg-:-
    SpVgg UnterhachingWacker Burghausen-:-

