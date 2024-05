Vincent Kompany soll neuer Bayern-Trainer werden. Burnley und der FCB könnten wohl an diesem Wochenende eine Einigung erreichen.

Vincent Kompany wird offenbar zeitnah als neuer Trainer des FC Bayern München vorgestellt. Das berichtet Sky. Demnach befinden sich die Verantwortlichen des deutschen Rekordmeisters in fortgeschrittenen Verhandlungen mit Kompanys aktuellem Verein FC Burnley. Eine Einigung werde noch an diesem Wochenende erwartet. Die Verhandlungen zwischen den beiden Klubs seien hart, aber immer fair und positiv, heißt es in dem Bericht weiter.