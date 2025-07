Im Viertelfinale der Klub-Weltmeisterschaft trifft der FC Bayern München auf Paris Saint-Germain. Alle Infos zur Übertragung gibt es hier bei GOAL.

Die Klub-Weltmeisterschaft geht am heutigen Samstag, den 5. Juli, in ihre heiße Phase: Im Viertelfinale kommt es zum Top-Duell zwischen dem FC Bayern München und Paris Saint-Germain. Anstoß ist um 18 Uhr deutscher Zeit. Austragungsort des Fußball-Krachers ist das imposante Mercedes-Benz Stadium in Atlanta.

GOAL verrät Euch, wie Ihr die Partie live verfolgen könnt.