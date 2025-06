Achtelfinale! Der FC Bayern München wird bei der Klub-WM gegen Flamengo antreten. Wer im TV und Livestream überträgt? GOAL verrät es!

Der FC Bayern München hat sich mit dem zweiten Rang in Gruppe C für das Achtelfinale der Klub-WM qualifiziert, wo am heutigen Sonntag, dem 29. Juni, Flamengo wartet - der Erstplatzierte der Gruppe D. Los geht es im Hard Rock Stadium in Miami Gardens (USA) um 22 Uhr.

Wenn Ihr wissen wollt, wo die Partie im TV und Livestream gezeigt wird, seid Ihr hier genau richtig.