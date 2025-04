FC Bayern München vs. BVB: Wieso ist auf dem Trikot des FCB im Bundesliga Topspiel gegen Borussia Dortmund ein anderes Logo auf der Brust?

Im Bundesliga-Kracher gegen den BVB wird auf dem Trikot des FC Bayern ein neues Logo zu sehen sein. GOAL verrät, was es damit auf sich hat.

Der 29. Spieltag der Bundesliga hat am Samstag (12. April) einen absoluten Leckerbissen zu bieten. Der FC Bayern München empfängt in der heimischen Allianz Arena um 18.30 Uhr Borussia Dortmund. Tobias Welz wird die Begegnung leiten.

Sowohl die Münchner als auch die Dortmunder treten bereits zum zweiten Mal innerhalb von wenigen Tagen an, nachdem beide Klubs unter der Woche in der Champions League im Einsatz waren. Der FC Bayern musste sich am Dienstag im Viertelfinal-Hinspiel Inter Mailand mit 1:2 geschlagen geben, Dortmund kassierte am Mittwoch eine herbe 0:4-Klatsche beim FC Barcelona.

Der BVB hofft weiterhin darauf, sich für die Champions League zu qualifizieren. Der FC Bayern hingegen kann mit einem Sieg den nächsten Schritt in Richtung Meisterschale machen.

Für dieses besondere Spiel gegen die Schwarzgelben wird der FC Bayern ein ganz spezielles Trikot mit einem anderen Logo auf der Brust tragen. GOAL verrät im Folgenden den Grund dafür.