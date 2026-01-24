Geplagt von mehreren Verletzungen und einer Krankheitswelle hat der FC Bayern München mit 1:2 (1:0) gegen Augsburg verloren und damit die erste Bundesliga-Pleite dieser Saison kassiert. Gleich mehrere Entscheidungen von Trainer Vincent Kompany gingen dabei schief, auch die Joker fielen negativ auf.
FC Bayern München, Noten und Einzelkritiken gegen Augsburg: Nur einer sticht heraus! Vincent Kompany verzockt sich gleich mehrfach
FC Bayern München, Noten und Einzelkritiken: Jonas Urbig
Geprüft wurde die Neuer-Vertretung nur selten, trotzdem fiel Urbig negativ auf. Erst rettete die Latte (45.+4.). In Minute 49 war es dann Tah, der Kade den Ball wegspitzelte, nachdem Urbig einen eigentlich ungefährlichen Distanzschuss klatschen ließ. Beim 1:1 segelte er unter dem Ball durch (75.). Es war das erste Gegentor in seinen bisherigen vier Bundesligaspielen, das Zweite folgte postwendend (81.). Note: 4.
- AFP
FC Bayern München, Noten und Einzelkritiken: Alphonso Davies
Agierte bei seinem Startelf-Comeback hinten rechts und tat sich etwas schwer, die ungewohnte Seite mit erschwertem Zugriff auf seinen starken Linken kreativ zu beleben. Dazu mit der ein oder anderen Unkonzentriertheit. Immerhin eroberte Davies den ein oder anderen Ball. Er braucht offensichtlich noch Zeit. Note: 4,5.
FC Bayern München, Noten und Einzelkritiken: Jonathan Tah
Ohne Upamecano lange der klare Abwehrchef der Bayern. Tah regierte in der Luft, am Boden und am Ball. Fast jeder seine Pässe landete bei einem Mitspieler. Doch dann brach er ein wenig ein. Sein unglückliches Handspiel war der Ausgangspunkt der Ecke, die zum 1:1 führte. Dabei behinderte er auch noch Urbig. Auch beim 1:2 nicht auf dem Posten. Note: 3.
FC Bayern München, Noten und Einzelkritiken: Min-Jae Kim
Wirkte - abgesehen vom 1:1 - nicht ganz so abgebrüht wie sein Nebenmann. Auch im Spielaufbau mit weniger Mehrwert. Beim 1:2 ebenfalls mit Aktien. Note: 3,5.
- (C)Getty images
FC Bayern München, Noten und Einzelkritiken: Hiroki Ito
War kaum in den Spielaufbau eingebunden und setzte keine nennenswerten Akzente nach vorne. Dann aber nach ruhendem Ball zur Stelle, sein Kopfball besorgte die Führung (23.). Defensiv grundsätzlich stabil, wenn auch nicht wirklich gefordert - außer bei Augsburgs Lattentreffer, als er nicht das beste Stellungsspiel vorwies. Note: 3.
FC Bayern München, Noten und Einzelkritiken: Aleksandar Pavlovic
Schlug einige schöne Flugbälle aus der eigenen Hälfte und öffnete damit Räume für das Offensiv-Quartett. Auch weiter vorne bemüht, den zunächst abwesenden Kimmich mit progressiven Pässen zu ersetzen - mit Erfolg. Pavlovic zieht den Ball fast schon magnetisch an (167 Ballaktionen, 144 Zuspiele), was er nicht das erste Mal in dieser Saison unter Beweis stellte. Außerdem gewann er den Großteil seiner Zweikämpfe. Note: 2.
FC Bayern München, Noten und Einzelkritiken: Leon Goretzka
War für seine Verhältnisse sehr oft am Ball (94), im Passspiel beschränkte er sich aber auf Sicherheit. Vorne ohne wirkliche Durchschlagskraft, obwohl Augsburg mauerte. Sinnbildlich war die Szene in der 54. Minute, als er aus bester Lage nicht abzog. In der Rückwärtsbewegung meist wachsam, wenn die Gäste mal Nadelstiche setzten. Note: 4,5.
- AFP
FC Bayern München, Noten und Einzelkritiken: Michael Olise
Setzte in der ersten Hälfte immer wieder zu Dribblings an - dabei spielte es auch keine Rolle, wo er an den Ball kam. Der Franzose war der klare Dreh- und Angelpunkt der Münchner Offensive. Torbeteiligungen durften freilich auch nicht fehlen: Das 1:0 bereitete er von der Eckfahne aus vor. Allerdings gelang ihm auch nicht alles, wofür 25 Ballverluste sprechen. Note: 3,5.
FC Bayern München, Noten und Einzelkritiken: Lennart Karl
Durfte beginnen, obwohl er das Abschlusstraining verpasste. Zunächst nicht im Spiel, ehe er nur knapp das 2:0 per Volleyabnahme verpasste (25.). Ansonsten eher wirkungslos. Aktuell ist ein bisschen der Wurm bei dem Youngster drin. Zumal der für ihn eingewechselte Musiala mit den Hufen scharrt. Note: 4,5.
FC Bayern München, Noten und Einzelkritiken: Luis Diaz
Dauerhaft in Lauerstellung auf einer Höhe mit Augsburgs Defensive, um diese mit Tiefenläufen im richtigen Moment zu überlisten. Etwas im Pech, dass der Ball nach seinem Tunnler gegen Dahmen nichts ins Tor trudelte (26.), wenig später mit einer weiteren Großchance (29.). Kurz vor der Pause nach tollem Zusammenspiel mit Kane dann zu verspielt, der eigene Abschluss wäre womöglich die bessere Wahl gewesen als die zu ungenaue Hereingabe. Die Chancenverwertung bleibt ein Thema beim Kolumbianer. Im zweiten Spielabschnitt tauchte er weitestgehend ab. Note: 4.
- Getty Images Sport
FC Bayern München, Noten und Einzelkritiken: Harry Kane
Der Torjäger war stets darauf bedacht, sich aus Augsburgs Defensivschlingen zu befreien. Deshalb gewohnt umtriebig, jedoch nicht immer mit einer glücklichen Händchen. Eine ernsthafte Gelegenheit auf einen Treffer hatte er nicht. Lücken riss er dennoch. In der zweiten Hälfte ziemlich blass. Note: 4,5.
FC Bayern München, Noten und Einzelkritiken: Die Einwechselspieler
Joshua Kimmich (ab 61.): Wurde für den schwachen Davies eingewechselt und sortierte sich tatsächlich auf der rechten Abwehrseite ein. Kimmich sorgte wieder für mehr Ballbesitz, der auf Augsburger Seite zuvor mehr geworden war. Doch der Effekt verpuffte schnell wieder, weil Augsburg die Partie drehte. Vor dem 1:2 ließ er sich viel zu einfach abkochen. Note: 4,5.
Jamal Musiala (ab 61.): Bekam diesmal eine gute halbe Stunde, der glücklose Karl wich für ihn. Die ganz großen Momente blieben aus, was auch der schwachen Offensiv-Leistung aller in der zweiten Hälfte geschuldet war. Zudem ließ er Torschütze Massengo beim 1:2 entwischen. Note: 4,5.
Nicolas Jackson (ab 79.): Zurück vom Afrika Cup sollte er den Karren aus dem Dreck ziehen. Vergeblich. Stattdessen sah er nur ein Augsburger Tor. Keine Bewertung.
Tom Bischof (ab 79.): Kam für mehr Spielwitz für Ito in die Partie. Auch das half nichts. Keine Bewertung.
Felipe Chavez (ab 85.): Mangels Alternativen ersetzte er Kim. Keine Bewertung.
Häufig gestellte Fragen
Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Café Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.
An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 400.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).
Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.
Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.
Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:
- 33-mal deutscher Meister (22/23, 21/22, 20/21, 19/20, 18/19, 17/18, 16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 12/13, 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 00/01, 99/00, 98/99, 96/97, 93/94, 89/90, 88/89, 86/87, 85/86, 84/85, 80/81, 79/80, 73/74, 72/73, 71/72, 68/69, 31/32)
- 20-mal DFB-Pokal Sieger (19/20, 18/19, 15/16, 13/14, 12/13 , 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 99/00, 97/98, 85/86, 83/84, 81/82, 70/71, 68/69, 66/67, 65/66, 56/57)
- 3-mal Champions League Sieger (19/20, 12/13, 00/01)
- 3-mal Europapokal der Landesmeister Sieger (75/76, 74/75, 73/74)
- 2-mal FIFA Klub-WM Sieger (20/21, 13/14)
- 2-mal Weltpokal Sieger (2001 , 1976)
- 2-mal UEFA Supercup Sieger (20/21, 13/14)
- 1-mal UEFA Cup Sieger (95/96)
- 1-mal Europapokal der Pokalsieger Sieger (66/67)
- 10-mal deutscher Superpokalsieger (22/23, 21/22, 20/21, 18/19, 17/18, 16/17, 12/13, 10/11, 90/91, 87/88)
- 6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
- 1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)
Der FC Bayern München hat 33-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.
Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.
Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verdorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.
Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:
Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribéry, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Élber, Robert Lewandowski, Thomas Müller und Claudio Pizarro.
Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:
Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.
Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.
Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.