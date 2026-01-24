FC Bayern München, Noten und Einzelkritiken gegen Augsburg: Nur einer sticht heraus! Vincent Kompany verzockt sich gleich mehrfach

Joshua Kimmich (ab 61.): Wurde für den schwachen Davies eingewechselt und sortierte sich tatsächlich auf der rechten Abwehrseite ein. Kimmich sorgte wieder für mehr Ballbesitz, der auf Augsburger Seite zuvor mehr geworden war. Doch der Effekt verpuffte schnell wieder, weil Augsburg die Partie drehte. Vor dem 1:2 ließ er sich viel zu einfach abkochen. Note: 4,5.

Jamal Musiala (ab 61.): Bekam diesmal eine gute halbe Stunde, der glücklose Karl wich für ihn. Die ganz großen Momente blieben aus, was auch der schwachen Offensiv-Leistung aller in der zweiten Hälfte geschuldet war. Zudem ließ er Torschütze Massengo beim 1:2 entwischen. Note: 4,5.

Nicolas Jackson (ab 79.): Zurück vom Afrika Cup sollte er den Karren aus dem Dreck ziehen. Vergeblich. Stattdessen sah er nur ein Augsburger Tor. Keine Bewertung.

Tom Bischof (ab 79.): Kam für mehr Spielwitz für Ito in die Partie. Auch das half nichts. Keine Bewertung.

Felipe Chavez (ab 85.): Mangels Alternativen ersetzte er Kim. Keine Bewertung.