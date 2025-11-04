FC Bayern München heute live sehen: Läuft PSG vs. FCB bei DAZN oder Amazon Prime?

Am vierten Spieltag der Champions League 2025/26 reist der FC Bayern am Dienstag zu Paris Saint-Germain. Beide Teams gehen mit einer makellosen Bilanz von neun Punkten in das Duell.
Für den FC Bayern steigt das Duell bei Paris Saint-Germain zwei Wochen nach dem deutlichen 4:0-Erfolg über den FC Brügge. Damit feierte das Team von Vincent Kompany den dritten Sieg im dritten Spiel der Gruppenphase. Zuvor hatte der FCB bereits Chelsea mit 3:1 geschlagen und auswärts beim Pafos FC ein klares 5:1 eingefahren.
Auch PSG steht nach drei Spielen mit der maximalen Ausbeute von neun Punkten da – trotz ausschließlich namhafter Gegner. Zuletzt fegte der Titelverteidiger Bayer Leverkusen mit 7:2 vom Platz. Davor überzeugte die Mannschaft von Luis Enrique beim 4:0 gegen Atalanta Bergamo und beim 2:1-Erfolg über den FC Barcelona.
GOAL liefert die Informationen zur Übertragung zum Spiel vom FC Bayern bei PSG.