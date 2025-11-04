Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
Harry Kane of FC Bayern München runs with the ball Getty Images
Alice Kopp

FC Bayern München heute live sehen: Läuft PSG vs. FCB bei DAZN oder Amazon Prime?

Heute steigt die Partie PSG vs. FCB. Doch wer zeigt / überträgt den FC Bayern heute im LIVE STREAM und live im TV?

Am vierten Spieltag der Champions League 2025/26 reist der FC Bayern am Dienstag zu Paris Saint-Germain. Beide Teams gehen mit einer makellosen Bilanz von neun Punkten in das Duell.

Für den FC Bayern steigt das Duell bei Paris Saint-Germain zwei Wochen nach dem deutlichen 4:0-Erfolg über den FC Brügge. Damit feierte das Team von Vincent Kompany den dritten Sieg im dritten Spiel der Gruppenphase. Zuvor hatte der FCB bereits Chelsea mit 3:1 geschlagen und auswärts beim Pafos FC ein klares 5:1 eingefahren.

Auch PSG steht nach drei Spielen mit der maximalen Ausbeute von neun Punkten da – trotz ausschließlich namhafter Gegner. Zuletzt fegte der Titelverteidiger Bayer Leverkusen mit 7:2 vom Platz. Davor überzeugte die Mannschaft von Luis Enrique beim 4:0 gegen Atalanta Bergamo und beim 2:1-Erfolg über den FC Barcelona.

GOAL liefert die Informationen zur Übertragung zum Spiel vom FC Bayern bei PSG.

  • Nuno Mendes of Paris Saint-GermainGetty Images

    FC Bayern München heute live sehen: Wann beginnt PSG vs. FCB?

    Am vierten Spieltag der Champions League 2025/26 trifft der FC Bayern auswärts auf Paris Saint-Germain. Gespielt wird im Prinzenpark – der Heimstätte des Titelverteidigers. Der Anpfiff ertönt um 21.00 Uhr.

  • Aleksandar Pavlovic of FC Bayern München runs with the ballGetty Images

    Das Spitzenspiel zwischen PSG und dem FC Bayern läuft live bei Prime Video. Los geht's schon um 20.00 Uhr mit der Vorberichterstattung – und somit 60 Stunden vor dem Anstoß. Jonas Friedrich begleitet Euch durch die Sendung, Hannes Herrmann und Benedikt Höwedes kommentieren direkt aus dem Prinzenpark. Mit dabei in der Expertenrunde: Mats Hummels, Matthias Sammer, Christoph Kramer, Tabea Kemme und Josephine Henning.

    Wer die Champions League bei Prime Video genießen will, kommt nicht um einen Vertrag herum. Nach der 30-tägigen Testphase stehen zwei Optionen zur Auswahl: Jahresabo für 89,90 Euro oder monatlich für 8,99 Euro. Und falls Ihr zwischen 18 und 22 seid könnt Ihr es sechs Monate lang kostenlos angehen. Danach kostet das Ganze 44,90 Euro im Jahr bzw. 4,99 Euro im Monat.

    Der Kauf ist in ein paar Minuten erledigt und auch die gratis Anwendung könnt Ihr installieren. Oder Ihr steckt einfach ein HDMI-Kabel vom Laptop in den Fernseher.

  • FC Bayern bei PSG live mitverfolgen: Nützliche Links

