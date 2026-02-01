FC Bayern München hat offenbar ein offizielles Angebot erhalten: Millionenschwerer Transferflop vor endgültigem Abschied?

Demnach soll der Offensivspieler selbst einem Wechsel in die italienische Hauptstadt positiv gegenüberstehen. Aktuell laufen Verhandlungen, um die Leihe zu Celta Vigo vorzeitig zu beenden.

Zaragoza wechselte im Januar 2024 zunächst auf Leihbasis und später für insgesamt 17 Millionen Euro fest nach München, konnte sich dort aber - auch aufgrund der Sprachbarriere - nicht durchsetzen. Nach 171 Einsatzminuten ging der 1,64 Meter kleine Linksaußen per Leihe zu Osasuna, wo er bis zu seinem Mittelfußbruch phasenweise überzeugen konnte.