FC Bayern München hat offenbar ein offizielles Angebot erhalten: Millionenschwerer Transferflop vor endgültigem Abschied?

Bryan Zaragoza steht offenbar kurz vor einem Tapetenwechsel. Wie der italienische Transferexperte Fabrizio Romano berichtet, hat die AS Rom für den Spanier, der bis zum Sommer vom FC Bayern München an Celta Vigo ausgeliehen ist, ein offizielles Angebot für eine Leihe mit Kaufoption abgegeben.
FC Bayern bezahlt 17 Millionen Euro für Zaragoza
Demnach soll der Offensivspieler selbst einem Wechsel in die italienische Hauptstadt positiv gegenüberstehen. Aktuell laufen Verhandlungen, um die Leihe zu Celta Vigo vorzeitig zu beenden.
Zaragoza wechselte im Januar 2024 zunächst auf Leihbasis und später für insgesamt 17 Millionen Euro fest nach München, konnte sich dort aber - auch aufgrund der Sprachbarriere - nicht durchsetzen. Nach 171 Einsatzminuten ging der 1,64 Meter kleine Linksaußen per Leihe zu Osasuna, wo er bis zu seinem Mittelfußbruch phasenweise überzeugen konnte.
Celta Vigo besitzt unter Umständen eine Kaufpflicht
Diesen Sommer folgte der nächste Schritt nach Vigo. Die Leihgebühr liegt bei einer Million Euro. Für kommenden Sommer soll Vigo eine Kaufoption über rund 13 Millionen Euro besitzen, die unter bestimmten Bedingungen zur Kaufpflicht wird: Zaragoza müsste 70 Prozent aller Spielminuten absolvieren und Vigo mindestens Rang elf erreichen.
Beides erscheint aktuell höchst unwahrscheinlich. Sein Vertrag beim FC Bayern läuft noch bis 2029.
