FC Bayern München bei PSG (Paris) heute im Live Stream und live im TV: Wer zeigt / überträgt die Champions League der Frauen?

Die Frauen des FC Bayern München müssen heute in der Champions League gegen Paris Saint-Germain ran. Alle Infos zur Übertragung der Partie gibt es hier bei GOAL.

Die Münchnerinnen treffen am heutigen Donnerstag, 20. November, im Rahmen des 4. Spieltages der Champions League der Frauen auswärts auf PSG. Los geht die Begegnung im Parc de Princes in der französischen Hauptstadt um 21 Uhr.

GOAL verrät Euch, wo die Partie live im TV und Livestream übertragen wird.

    Die Übertragungsrechte an allen Partien der Champions League der Frauen liegen seit diesem Jahr beim Streamingdienst Disney+. Eine Ausstrahlung im Free-TV wird es also nicht geben. Das Duell der Münchnerinnen gegen PSG könnt Ihr also nur beim Streamingservice des US-Konzerns verfolgen.

  • Champions League der Frauen: FC Bayern München vs. PSG - News zu den Teams

    Die zweifachen Königsklasse-Finalistinnen aus Frankreich erleben bisher international eine Saison zum Vergessen. Keines der ersten drei Spiele in der Ligaphase konnte gewonnen werden, PSG konnte nicht einmal einen Punkt holen. Somit liegen die Französinnen in der Tabelle auf Platz 16, nur die AS Rom und St. Pölten liegen aufgrund der schlechteren Tordifferenz dahinter.

    Beim FC Bayern schaut das ganze schon besser aus. Zum Auftakt gab es zwar eine herbe Abreibung von Barcelona, danach folgten aber zwei Siege in Serie. Somit rangieren die Münchnerinnen mit sechs Punkten auf dem sechsten Platz der Ligaphase.

    Seit dem 1:7 Anfang Oktober gegen die Katalaninnen gab es für die Frauen von Bayern München wettbewerbsübergreifend acht Siege in Folge. Vor allem konnte das Team von Trainer Jose Barcala Ausrufezeichen gegen den VfL Wolfsburg (3:1) und den amtierenden Champions-League-Siegerinnen von Arsenal (3:2) setzen.

    Die Damen von PSG verloren zum Auftakt der Champions League gegen die Wölfinnen mit 0:4. Es folgten Pleiten gegen Real Madrid und letzte Woche gegen Manchester United (beide 1:2).

  • Champions League der Frauen: Alle Partien des 4. Spieltages im Überblick

    Datum & UhrzeitHeimGast
    Mittwoch, 18.45 UhrVfL WolfsburgManchester United
    Mittwoch, 18.45 UhrJuventus TurinOlympique Lyon
    Mittwoch, 21 UhrArsenal WFCReal Madrid
    Mittwoch, 21 UhrParis FCBenfica Lissabon
    Mittwoch, 21 UhrValerenga OsloSKN St. Pölten
    Donnerstag, 18.45 UhrTwente EnschedeAtletico Madrid
    Donnerstag, 21 UhrParis Saint-GermainFC Bayern München
    Donnerstag, 21 UhrOud-Heverlee LeuvenAS Roma
    Donnerstag, 21 UhrFC ChelseaFC Barcelona

