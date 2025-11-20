FC Bayern München bei PSG (Paris) heute im Live Stream und live im TV: Wer zeigt / überträgt die Champions League der Frauen?

Die zweifachen Königsklasse-Finalistinnen aus Frankreich erleben bisher international eine Saison zum Vergessen. Keines der ersten drei Spiele in der Ligaphase konnte gewonnen werden, PSG konnte nicht einmal einen Punkt holen. Somit liegen die Französinnen in der Tabelle auf Platz 16, nur die AS Rom und St. Pölten liegen aufgrund der schlechteren Tordifferenz dahinter.

Beim FC Bayern schaut das ganze schon besser aus. Zum Auftakt gab es zwar eine herbe Abreibung von Barcelona, danach folgten aber zwei Siege in Serie. Somit rangieren die Münchnerinnen mit sechs Punkten auf dem sechsten Platz der Ligaphase.

Seit dem 1:7 Anfang Oktober gegen die Katalaninnen gab es für die Frauen von Bayern München wettbewerbsübergreifend acht Siege in Folge. Vor allem konnte das Team von Trainer Jose Barcala Ausrufezeichen gegen den VfL Wolfsburg (3:1) und den amtierenden Champions-League-Siegerinnen von Arsenal (3:2) setzen.

Die Damen von PSG verloren zum Auftakt der Champions League gegen die Wölfinnen mit 0:4. Es folgten Pleiten gegen Real Madrid und letzte Woche gegen Manchester United (beide 1:2).