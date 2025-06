FC Bayern München, Anstoßzeit bei der Klub WM: Wann spielt der FCB heute gegen Benfica?

Der FC Bayern München trifft heute bei der Klub WM auf Benfica. Doch wann spielt der FCB heute? GOAL hat alle Infos.

Der FC Bayern München bestreitet am Dienstag sein drittes Gruppenspiel bei der Klub WM 2025. Das innereuropäische Duell mit Benfica steigt im Bank of America Stadium in Charlotte. Der Anpfiff in North Carolinas größter Stadt ist für 15.00 Uhr Ortszeit angesetzt – in Deutschland ist das 21.00 Uhr.

Es ist das zweite Duell zwischen dem FC Bayern und Benfica innerhalb von acht Monaten. Am 4. November feierte das Team von Vincent Kompany in der Champions-League-Ligaphase einen 1:0-Heimsieg – der zehnte Erfolg im 13. Aufeinandertreffen mit den Adlern.

Vor dem dritten Spieltag der Gruppe C steht der FCB bereits als Achtelfinal-Teilnehmer fest. Benfica liegt drei Punkte vor den Boca Juniors – die Argentinier treffen allerdings noch auf Auckland City.

GOAL zeigt Euch, wann das Duell zwischen dem FC Bayern und Benfica angepfiffen wird.