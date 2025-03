Der FC Bayern muss lange auf Alphonso Davies und Dayot Upamecano verzichten. Die internationale Presse reagiert geschockt auf die Nachricht.

"Massaker", "Hiobsbotschaft" und "absoluter Notstand" – die Sportmedien auf der ganzen Welt blickten am Mittwoch zumindest in Teilen nach München. Dort gab der FC Bayern bekannt, dass Alphonso Davies und Dayot Upamecano lange ausfallen werden.

Ein riesiger Rückschlag für den Rekordmeister, der in der Champions League und in der Bundesliga noch zwei Titel gewinnen kann. So reagierte die internationale Presse.