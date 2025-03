Leih-Abbruch und große Chance? Die Folgen des doppelten Verletzungsschocks beim FC Bayern München um Davies und Upamecano

Monatelang ohne Alphonso Davies, wochenlang ohne Dayot Upamecano. Wie reagiert der FC Bayern München auf den doppelten Verletzungsschock?

Normalerweise vermeldet der FC Bayern Verletzungen seiner Spieler auf der eigenen Website nüchtern, mit wenigen Worten und ohne ausführliche Einschätzungen. Diesmal war es anders - und das zeigt die Tragweite des doppelten Verletzungsschocks. Drei Absätze inklusive einer Stellungnahme von Sportvorstand Max Eberl umfasste die Mitteilung, die die Münchner am Mittwoch um 9.55 Uhr publizierten.

Alphonso Davies musste bei Kanadas Duell mit den USA in der Nacht auf Montag bereits nach zwölf Minuten runter. Zunächst gab es Entwarnung, bei einer weiteren Untersuchung in München wurde aber ein Kreuzbandriss im rechten Knie festgestellt. Der Linksverteidiger wird diesen Mittwoch operiert und monatelang fehlen. Die aktuelle Saison ist für Davies sicher beendet, er dürfte aber auch den Start in die nächste verpassen.

Upamecano fällt aufgrund freier Gelenkkörper im linken Knie mehrere Wochen lang aus, womöglich reicht es für ein Comeback Anfang Mai. Am Sonntag spielte der Innenverteidiger im Viertelfinale der Nations League noch 120 Minuten für Frankreich. Im Elfmeterschießen setzte er sich mit seiner Mannschaft gegen Kroatien durch.