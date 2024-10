Jamal Musiala könnte dem FC Bayern schon bei den nächsten Spielen wieder zur Verfügung stehen.

Wie die AZ berichtet, arbeitet das medizinische Team des Rekordmeisters derzeit daran, die Schwellungen in der Hüfte gänzlich zu reduzieren. Man sei aber optimistisch, dass der 21-Jährige zeitnah wieder ins Mannschaftstraining einsteigen kann und so am Ende der Länderspielpause wieder zur Verfügung steht.

Ein längerer Ausfall sei entsprechend ausgeschlossen. Gegen den VfB Stuttgart und den FC Barcelona könnte Musiala sein Comeback feiern.