Der FC Barcelona hat Mamadou Ibra Mbacke Fall vom Los Angeles FC fest verpflichtet.

Der 21-jährige Innenverteidiger aus Senegal spielte in der vergangenen Saison per Leihe für Barcelona B in der 3. Liga und erhält nun einen Vertrag bis 2026 mit Option auf zwei weitere Jahre. Die Ablöse soll rund vier Millionen Euro betragen.