FC Barcelona sticht den FC Bayern aus und holt wohl afrikanisches Supertalent

Abdelkarim gehört mit seinen erst 17 Jahren zu den größten Talenten Afrikas und hat deshalb das Interesse zahlreicher europäischer Topklubs geweckt. Unter anderem sollen auch der FC Bayern München, Olympique Lyon, Manchester City und die AC Milan am Mittelstürmer interessiert gewesen sein.

Dem Bericht zufolge sieht der Plan vor, dass Abdelkarim zunächst per Leihe zum FC Barcelona wechselt. Allerdings soll auch eine feste Verpflichtung im Raum stehen. Für den bevorstehenden Wechsel hat sich Abdelkarim offenbar bereits einer neuen Berateragentur angeschlossen, die den Deal für ihn unter Dach und Fach bringen soll.

Bis zum Saisonende soll er zunächst in der zweiten Mannschaft der Katalanen Spielpraxis sammeln, bevor er ab Sommer an der Vorbereitung mit der ersten Mannschaft von Trainer Hansi Flick teilnimmt.