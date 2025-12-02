Der FC Barcelona steht laut der spanischen Zeitung Sportoffenbar kurz davor, sich Hamza Abdelkarim vom ägyptischen Klub Al Ahly zu angeln. Demnach würden die Gespräche bereits seit mehr als drei Wochen laufen. Bei den Blaugrana herrsche große Zuversicht, zeitnah eine Einigung zu erzielen.
FC Barcelona sticht den FC Bayern aus und holt wohl afrikanisches Supertalent
Abdelkarim gehört mit seinen erst 17 Jahren zu den größten Talenten Afrikas und hat deshalb das Interesse zahlreicher europäischer Topklubs geweckt. Unter anderem sollen auch der FC Bayern München, Olympique Lyon, Manchester City und die AC Milan am Mittelstürmer interessiert gewesen sein.
Dem Bericht zufolge sieht der Plan vor, dass Abdelkarim zunächst per Leihe zum FC Barcelona wechselt. Allerdings soll auch eine feste Verpflichtung im Raum stehen. Für den bevorstehenden Wechsel hat sich Abdelkarim offenbar bereits einer neuen Berateragentur angeschlossen, die den Deal für ihn unter Dach und Fach bringen soll.
Bis zum Saisonende soll er zunächst in der zweiten Mannschaft der Katalanen Spielpraxis sammeln, bevor er ab Sommer an der Vorbereitung mit der ersten Mannschaft von Trainer Hansi Flick teilnimmt.
Abdelkarim sorgte bei der U17-WM für Ägypten für Aufsehen
Abdelkarim sorgte zuletzt bei der U17-WM in Katar für Aufsehen. In vier Partien erzielte er zwei Treffer und legte ein weiteres Tor vor. Dafür wurde er gleich mehrfach zum MVP of the Match gekürt. Mit seinem Team scheiterte er jedoch im Sechzehntelfinale an der Schweiz. Insgesamt sind seine Zahlen für die ägyptische U17 mehr als beeindruckend: In 19 Länderspielen gelangen ihm satte zwölf Tore.
Bei Al Ahly kommt er überwiegend in der U21 zum Einsatz, durfte in der laufenden Saison aber auch bereits für die Profis Minuten sammeln - sowohl in der CAF Champions League als auch in der ägyptischen Premier League, in der Al Ahly momentan Platz drei belegt.
Hamza Abdelkarim im Steckbrief
- Name: Hamza Abdelkarim
- Alter: 17
- Geburtstag: 1. Januar 2008
- Größe: 182 cm
- Position: Mittelstürmer
- Team: Al Ahly U21
- Nationalmannschaft: 12 Tore in 19 Spielen für Ägyptens U17