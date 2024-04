FC Arsenal vs. FC Bayern heute im TV und Livestream: Läuft das Spiel bei Amazon Prime oder DAZN?

Heute findet das Spiel FC Arsenal vs. FC Bayern statt. Doch läuft das Spiel bei Amazon Prime oder DAZN im TV und Livestream?

In der Champions League 2023/24 finden die Viertelfinal-Hinspiele statt. Hierbei geht am Dienstag das Aufeinandertreffen FC Arsenal vs. FC Bayern über die Bühne. Die Partie steigt im Londoner Emirates Stadium.

Der FC Bayern verzeichnete im Achtelfinale gegen Lazio Rom eine 0:1-Auswärtsniederlage und einen 3:0-Heimerfolg. Die Elf von Thomas Tuchel hatte die Gruppe A mit 16 Punkten und acht Zählern mehr als der FC Kopenhagen beendet. Der FCB hatte gegen den Zweiten ein 2:1 in Dänemark und eine Nullnummer in der Allianz Arena erreicht.

Der FC Arsenal bezwang zum Auftakt der K.o.-Phase den FC Porto im Elfmeterschießen. Zuvor hatten die Engländer ein 0:1 und zuhause ein 1:0 eingefahren. Zuvor hatten sie die Gruppe B als Erster abgeschlossen. Hierbei hatte die Mannschaft von Mikel Arteta 13 Zähler und vier Punkte mehr als der PSV Eindhoven geholt. Gegen die Holländer hatten die Gunners einen 4:0-Heimerfolg und ein 1:1-Auswärtsunterschieden erlebt.

GOAL liefert die Informationen zur Übertragung des Spiels FC Arsenal vs. FC Bayern in der Champions League.