C. Ronaldo

Al-Nassr will sich mit zwei Spielern aus der Premier League verstärken. In einem Fall sollen mehr als 100 Millionen Euro fließen.

Al-Nassr aus Saudi-Arabien, der Klub von Superstar Cristiano Ronaldo, plant nach Angaben von CBS ein Mega-Angebot in Höhe von mehr als 100 Millionen Euro für Kaoru Mitoma vom englischen Erstligisten Brighton & Hove Albion. Eine erste Offerte in Höhe von 65 Millionen Euro für den Japaner hätten die Seagulls abgelehnt - und auch bei einem Angebot in dreistelliger Millionenhöhe seien sie nicht unbedingt bereit, den Offensivspieler abzugeben.