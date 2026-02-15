Fast hätte er sogar noch getroffen: Sohn von deutscher WM-Legende feiert erfolgreiches Profidebüt

Noah kam in der 87. Spielminute ins Spiel und hatte sogar die große Chance auf das 6:0, vergab jedoch freistehend vor dem gegnerischen Tor. Dennoch können sich seine Zahlen sehen lassen: In nur drei Minuten auf dem Platz - inklusive Nachspielzeit - gewann der Mittelstürmer vier seiner fünf Zweikämpfe, gab einen Torschuss ab und verzeichnete sieben Ballkontakte.

Das Debüt des Mittelstürmers hatte sich in den vergangenen Wochen bereits abgezeichnet. In der zweiten Mannschaft der Sechzger ist er aktuell bester Torschütze: In 18 Spielen in der Bayernliga Süd (5. Liga) erzielte er sieben Treffer und bereitete weitere sechs vor. Längst trainiert er bei den Profis mit und war zuletzt auch im Wintertrainingslager in Belek (Türkei) dabei.