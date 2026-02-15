Noah Klose, Sohn von DFB-Legende und Nürnberg-Trainer Miroslav Klose, hat am Samstag beim 5:0-Sieg des TSV 1860 München gegen den TSV Havelse in der Dritten Liga mit 21 Jahren sein Debüt für die Profis der Löwen gegeben.
Fast hätte er sogar noch getroffen: Sohn von deutscher WM-Legende feiert erfolgreiches Profidebüt
Noah kam in der 87. Spielminute ins Spiel und hatte sogar die große Chance auf das 6:0, vergab jedoch freistehend vor dem gegnerischen Tor. Dennoch können sich seine Zahlen sehen lassen: In nur drei Minuten auf dem Platz - inklusive Nachspielzeit - gewann der Mittelstürmer vier seiner fünf Zweikämpfe, gab einen Torschuss ab und verzeichnete sieben Ballkontakte.
Das Debüt des Mittelstürmers hatte sich in den vergangenen Wochen bereits abgezeichnet. In der zweiten Mannschaft der Sechzger ist er aktuell bester Torschütze: In 18 Spielen in der Bayernliga Süd (5. Liga) erzielte er sieben Treffer und bereitete weitere sechs vor. Längst trainiert er bei den Profis mit und war zuletzt auch im Wintertrainingslager in Belek (Türkei) dabei.
- AFP
Miroslav Klose ist bester WM-Torschütze der Geschichte
"Noah hat gezeigt, dass er Talent hat und vieles mitbringt", lobte 1860-Trainer Markus Kauczinski den Youngster. Bereits zuvor hatte Noah gegen Rot-Weiß Essen im Kader gestanden, war jedoch nicht zum Einsatz gekommen.
Mit dem Sieg sind die Sechzger in der Tabelle auf Rang acht geklettert, auf die ersehnten Aufstiegsplätze fehlt jedoch weiterhin ein ordentliches Stück.
Noahs Vater, Miroslav Klose, hatte zwischen 2007 und 2011 für den Stadtrivalen FC Bayern München die Schuhe geschnürt. Zur Legende wurde er allerdings vor allem beim 1. FC Kaiserslautern und bei Werder Bremen. Darüber hinaus absolvierte er 137 Länderspiele für die deutsche Nationalmannschaft und ist mit 71 Treffern deren erfolgreichster Torschütze. Mit insgesamt 16 Toren bei Weltmeisterschaften hält Klose zudem einen weiteren beeindruckenden Rekord als alleiniger WM-Rekordtorschütze.
- Getty Images Sport
Noah Klose: Seine Leistungsdaten in der Saison 2025/26
- Bayernliga Süd: 18 Spiele, 7 Tore, 6 Vorlagen, 1.288 Minuten
- 3. Liga: 1 Spiel, 3 Minuten