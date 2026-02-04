"Fand ich eher fragwürdig": Bayern-Legende Thomas Müller bemängelt einen bestimmten Aspekt bei Cristiano Ronaldo

"Ronaldo bei Bayern hätte sportlich funktionieren können", sagte Müller im Interview mit der Sport Bild und lieferte zugleich eine Begründung: "Zu dem Zeitpunkt war er schon der reine Torjäger und hätte mit Sicherheit seine Tore gemacht."

Gleichzeitig betonte Müller aber, dass Ronaldos Erfolg stark vom Trainer abhängig gewesen wäre: "Ob er sich auch in die Mannschaft und den Spielstil hätte integrieren können, wäre auf den Trainer angekommen. Sagen wir mal so: Unter dem Spielstil von Kompany hätte es wohl nicht funktioniert, weil da elf Mann in beide Spielrichtungen füreinander arbeiten."

Im November 2022 kam es zum Bruch zwischen Cristiano Ronaldo und seinem damaligen Klub Manchester United, woraufhin der Portugiese die Insel wieder verließ. Kurz darauf ließ er über sein Management durchblicken, dass der FC Bayern zu den Vereinen gehörte, die für einen Transfer infrage kämen. Es kam sogar zu einem Treffen zwischen dem damaligen Bayern-Sportvorstand Oliver Kahn und Ronaldo-Berater Jorge Mendes. Letztlich entschied man sich in München jedoch gegen einen Wechsel - aus Sorge, Ronaldo könnte die Kabine spalten.

"Ich habe gehört, dass Cristiano außerhalb des Platzes ein sehr guter Teammate sein soll", sagte Müller, fügte aber hinzu: "Auf dem Platz fand ich Cristianos Körpersprache dagegen eher fragwürdig."