Falls er beim BVB nicht verlängert: Borussia Dortmund will offenbar noch höhere Ablösesumme für Nico Schlotterbeck haben

Wie die Bild berichtet, möchte Dortmund im Falle eines Abgangs des deutschen Nationalspielers 70 Millionen Euro an Ablöse generieren - und dies, obwohl Schlotterbeck demnächst in sein letztes Vertragsjahr geht und dementsprechend bald ablösefrei wechseln könnte. Zuletzt wurde über eine Summe von etwa 50 Millionen spekuliert.

Dem 26-Jährigen liegt zwar schon seit Wochen ein Angebot zur Verlängerung seines 2027 auslaufenden Vertrags vor, doch der Linksfuß würde noch "zocken", wie Sky vor gut zwei Wochen noch berichtet hatte.

Schlotterbeck hoffe dabei, dass Real Madrid, der FC Barcelona oder der FC Bayern München zeitnah die Bemühungen um ihn intensivieren werden. Insbesondere die Gerüchte um den deutschen Rekordmeister wurden zuletzt immer wieder heißer, doch eine mögliche Verpflichtung Schlotterbecks hängt weiterhin von den andauernden Verhandlungen mit Dayot Upamecano ab.