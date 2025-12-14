Falls er beim BVB nicht verlängert: Diese Ablöse will Borussia Dortmund angeblich für "Zocker" Nico Schlotterbeck fordern

In der aktuellen Situation will der Verein zwar keinen Druck auf seinen Spieler ausüben, doch erhofft sich wohl, schon im Januar Planungssicherheit zu haben. Das Risiko, Schlotterbeck 2027 ablösefrei ziehen zu lassen, wäre man allerdings bereit, auf sich zu nehmen.

Sollte es bereits früher zu einem Wechsel kommen, hat sich die Borussia bereits auf Verhandlungen eingestellt und ein Preisschild für den Nationalspieler festgelegt. Nach Informationen der Bild wollen die Dortmunder im Falle des Falles im Sommer 2026 50 Millionen Euro für Schlotterbeck verlangen. Eine stolze Summe für einen Spieler, der dann nur noch ein Jahr Restvertrag hätte.

2022 wechselte der 23-malige deutsche Nationalspieler für 20 Millionen Euro Ablöse vom heutigen Bundesligagegner SC Freiburg zu den Schwarzgelben.

In der aktuellen Saison stand Schlotterbeck bisher in 17 Partien auf dem Feld, häufig führte er seine Mannschaft als Kapitän an. Er erzielte einen Treffer und bereitete zwei weitere Tore vor.