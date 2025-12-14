Ein Abgang von Abwehrchef Niko Schlotterbeck wird beim BVB immer wahrscheinlicher. Dem 26-Jährigen liegt zwar schon seit Wochen ein Angebot zur Verlängerung seines 2027 auslaufenden Vertrags vor, doch der Linksfuß würde aktuell laut Informationen von Sky noch "zocken".
Falls er beim BVB nicht verlängert: Diese Ablöse will Borussia Dortmund angeblich für "Zocker" Nico Schlotterbeck fordern
Schlotterbeck hofft dabei angeblich, dass Real Madrid, der FC Barcelona oder der FC Bayern München zeitnah die Bemühungen um ihn intensivieren werden. Insbesondere die Gerüchte um den deutschen Rekordmeister wurden zuletzt immer wieder heißer, doch eine mögliche Verpflichtung Schlotterbecks hängt weiterhin von den andauernden Verhandlungen mit Dayot Upamecano ab.
Aus dem direkten Umfeld des Spielers soll dabei zu hören sein, dass unabhängig vom möglichen neuen Verein eine Nicht-Verlängerung bei der Borussia das wahrscheinlichere Szenario sei. In Dortmund herrscht allerdings noch Resthoffnung, den Führungsspieler zu halten. Dafür sollen die Schwarzgelben bereit sein, finanziell in die Vollen zu gehen und ihm ein Jahresgehalt von 14 Millionen Euro (inklusive Boni) bieten.
- Getty Images Sport
BVB will angeblich 50 Millionen Euro für Nico Schlotterbeck fordern
In der aktuellen Situation will der Verein zwar keinen Druck auf seinen Spieler ausüben, doch erhofft sich wohl, schon im Januar Planungssicherheit zu haben. Das Risiko, Schlotterbeck 2027 ablösefrei ziehen zu lassen, wäre man allerdings bereit, auf sich zu nehmen.
Sollte es bereits früher zu einem Wechsel kommen, hat sich die Borussia bereits auf Verhandlungen eingestellt und ein Preisschild für den Nationalspieler festgelegt. Nach Informationen der Bild wollen die Dortmunder im Falle des Falles im Sommer 2026 50 Millionen Euro für Schlotterbeck verlangen. Eine stolze Summe für einen Spieler, der dann nur noch ein Jahr Restvertrag hätte.
2022 wechselte der 23-malige deutsche Nationalspieler für 20 Millionen Euro Ablöse vom heutigen Bundesligagegner SC Freiburg zu den Schwarzgelben.
In der aktuellen Saison stand Schlotterbeck bisher in 17 Partien auf dem Feld, häufig führte er seine Mannschaft als Kapitän an. Er erzielte einen Treffer und bereitete zwei weitere Tore vor.
Nico Schlotterbecks Zahlen beim BVB:
- Spiele: 140
- Tore: 7
- Assists: 18
- Gelbe Karten: 22
- Platzverweise: 2