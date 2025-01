Falls das Undenkbare passiert: So teuer wäre für Manchester City das Aus in der Champions League

Der CL-Sieger von 2023 braucht einen Sieg gegen Brügge, um ein peinliches und teures frühes Aus in Europa zu verhindern.

Paris Saint-Germain gegen Manchester City ist genau solch ein Top-Spiel, das die UEFA-Bosse wollten, als sie das Format der Champions League vor der Saison überarbeiteten. Allerdings war die Ansetzung am siebten von acht Spieltagen der Ligaphase aus ihrer Sicht wohl nicht gerade ideal. Denn der französische und der englische Meister, die vor vier Jahren im Halbfinale aufeinandertrafen, wären an diesem Spieltag bestimmt schon durch, so dachte man. Sie hätten mindestens ihren Platz in den Playoffs sicher, wenn nicht sogar schon die direkte Qualifikation für das Achtelfinale - und könnten deshalb fleißig rotieren und die Top-Stars schonen.

Doch es kam ganz anders, als es sich viele vorgestellt hatten. Für beide Mannschaften ging es im Parc des Princes um alles, denn die beiden Giganten kämpften und kämpfen immer noch darum, ein Ausscheiden aus dem internationalen Wettbewerb zu verhindern. Und bei diesem Vorhaben hat City nach der bitteren 2:4-Niederlage nach einer 2:0-Führung nun die deutlich schlechteren Karten als die Pariser.

Kritiker des neuen CL-Formats hatten vorher behauptet, dass es den Top-Klubs die Qualifikation für die nächste Runde leichter machen würde, da sie nur unter die ersten 24 von 36 Mannschaften kommen müssten. Doch der neu gestaltete Wettbewerb hat sich für PSG und City, die vor dem letzten Spieltag auf den Plätzen 22 und 25 liegen, als große Herausforderung erwiesen.

PSG kann die Qualifikation für die Play-Offs aus eigener Kraft schaffen, während es für City richtig ungemütlich werden könnte: Nur ein Sieg gegen Club Brügge verhindert das peinliche Aus in der Königsklasse. Sollte es für die Citizens mit ihrem dreimaligen CL-Champion Pep Guardiola als Trainer an der Seitenlinie nicht reichen, wäre das für sie eine Katastrophe.

GOAL rechnet zusammen, wie teuer das sensationelle Aus in der Champions League für Manchester City sein würde.