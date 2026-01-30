Deniz Undav befindet sich für den VfB Stuttgart seit Wochen in Topform. Das macht sich auch statistisch bemerkbar. Wie aus der Datenbank von Opta hervorgeht, präsentierten sich seit Anfang November lediglich Kylian Mbappe von Real Madrid und Michael Olise vom FC Bayern München wettbewerbsübergreifend in Europas Topligen torgefährlicher als der deutsche Nationalspieler.
Fabelwert! Deniz Undav wird seit November nur von Kylian Mbappe und Michael Olise übertroffen
Undav mit 19 Torbeteiligungen seit November
In Zahlen: Undav war in dem Zeitraum an 19 Treffern der Schwaben direkt beteiligt, 13 erzielte er davon selbst. Mbappe verbuchte seitdem 22 Torbeteiligungen. Assistkönig Michael Olise vom FC Bayern München kommt indes auf 21.
Undavs Ausbeute hätte derweil noch größer sein können. Erst am vergangenen Wochenende reagierte beim Auswärtserfolg des VfB in Gladbach nach seinem Treffer zum 3:0-Endstand mit einem eindeutigen Torjubel auf die zuvor geäußerte Kritik an ihm, die aufgrund seiner mangelnden Chancenverwertung bei der 0:2-Pleite gegen die AS Rom und dem Sieg über Eintracht Frankfurt aufgekommen war.
"Ich bin immer wieder der schlechteste Stürmer, wenn ich zwei Spiele mal kein Tor schieße", sagte Undav im Anschluss bei DAZN und betonte: "Das nervt einfach. Deswegen wollte ich mal andeuten, dass man den Mund halten soll." Der Stürmer jubelte mit auf- und zugehender Hand und schlug auf selbige, um die Kritik sinnbildlich verstummen zu lassen.
- Getty
Vieles spricht dafür: Fährt Deniz Undav mit zur WM?
Dass er es auch auf internationalem Boden kann, bewies der 29-Jährige dann am Donnerstag im Heimspiel gegen die Young Boys aus Bern. Beim 3:2-Sieg hatte er die Stuttgarter früh mit 1:0 in Führung gebracht. Ermedin Demirovic erhöhte nur wenige Augenblicke später nach Vorlage von Undav. Nachdem die Gäste in der zweiten Hälfte zum Ausgleich gekommen waren, setzte Chema Andres in der 90. Minute den Schlusspunkt.
Dennoch muss der VfB den Umweg über die Playoffs in der Europa League gehen. Der Gegner wird im Rahmen der Auslosung am Freitag ermittelt. Die möglichen Gegner sind Celtic Glasgow oder Ludogorez Rasgrad.
Undav kann sich derweil schon mit einem verkürzten Sommer-Urlaub anfreunden, sollte er sich nicht verletzen oder wider erwarten in ein Formloch fallen. Er gilt als heißer Kandidat für den WM-Kader von Bundestrainer Julian Nagelsmann.
Leistungsdaten von Deniz Undav in dieser Saison für den VfB Stuttgart
- Spiele: 25
- Tore: 14
- Assists: 7
- Einsatzminuten: 1.839