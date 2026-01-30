Fabelwert! Deniz Undav wird seit November nur von Kylian Mbappe und Michael Olise übertroffen

In Zahlen: Undav war in dem Zeitraum an 19 Treffern der Schwaben direkt beteiligt, 13 erzielte er davon selbst. Mbappe verbuchte seitdem 22 Torbeteiligungen. Assistkönig Michael Olise vom FC Bayern München kommt indes auf 21.

Undavs Ausbeute hätte derweil noch größer sein können. Erst am vergangenen Wochenende reagierte beim Auswärtserfolg des VfB in Gladbach nach seinem Treffer zum 3:0-Endstand mit einem eindeutigen Torjubel auf die zuvor geäußerte Kritik an ihm, die aufgrund seiner mangelnden Chancenverwertung bei der 0:2-Pleite gegen die AS Rom und dem Sieg über Eintracht Frankfurt aufgekommen war.

"Ich bin immer wieder der schlechteste Stürmer, wenn ich zwei Spiele mal kein Tor schieße", sagte Undav im Anschluss bei DAZN und betonte: "Das nervt einfach. Deswegen wollte ich mal andeuten, dass man den Mund halten soll." Der Stürmer jubelte mit auf- und zugehender Hand und schlug auf selbige, um die Kritik sinnbildlich verstummen zu lassen.