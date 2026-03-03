Ex-Star des FC Bayern München wütet: "Wegen Real Madrid wurde der VAR eingeführt"

Mit den Bayern lief es gegen Real schlechter: In der Saison 2016/17 scheiterte der FCB im Viertelfinale an den Madrilenen. Beim 2:4 nach Verlängerung im Rückspiel wurde Vidal in der 84. Minute mit Gelb-Rot vom Platz gestellt. In Unterzahl kassierten die Bayern in den zusätzlichen 30 Minuten noch drei Gegentreffer.

Vidal hatte sich bereits nach fünf Minuten eine Gelbe Karte eingehandelt und danach noch einige Fouls begangen. In der Szene, in der er vom Platz flog, spielte er aber gegen Marco Asensio den Ball. "Wir sind beschissen worden", sagte Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge nach dem Spiel in Richtung des Referees Viktor Kassai aus Ungarn. Bei den Toren zum 2:2 und 3:2 für Real lagen zudem Abseitspositionen vor, sodass auch der damalige FCB-Coach Carlo Ancelotti befand: "Es kann nicht sein, dass solche Fehler in einem Viertelfinale vorkommen. Ich hoffe, dass der Videobeweis bald Unterstützung bietet."

Das Bayern-Aus gegen Real im Halbfinale der Saison 2017/18 musste Vidal nach einer Knie-Operation von der Tribüne aus verfolgen.

Mit Inter Mailand kassierte Vidal danach in den Jahren 2020 und 2021 vier Niederlagen in vier Gruppenspielen gegen Los Blancos.