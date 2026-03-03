Arturo Vidal, ehemaliger Mittelfeldspieler von unter anderem Bayer Leverkusen, dem FC Bayern München, Juventus und dem FC Barcelona, hat den Schiedsrichtern eine Bevorzugung von Real Madrid vorgeworfen. In einem Video-Podcast vertrat er die These, dass der Video Assistant Referee (VAR) nur wegen den Königlichen eingeführt worden sei.
Ex-Star des FC Bayern München wütet: "Wegen Real Madrid wurde der VAR eingeführt"
Arturo Vidal: "Zu viele Betrügereien"
"Jedes Mal, wenn ich gegen Real Madrid gespielt habe, bin ich betrogen worden", wetterte Vidal bei Enfocados Te Apuesto. "Wegen Real Madrid wurde dann der VAR eingeführt. Es hatte vorher einfach zu viel Betrügereien gegeben", ergänzte er.
Vidal lässt seine lange Karriere aktuell in seinem Heimatland Chile bei Colo-Colo mit 38 Jahren ausklingen.
Mit Juve gegen Real erfolgreich
Als er auf dem Höhepunkt seiner Laufbahn war, bekam es der Mittelfeldspieler regelmäßig mit Real Madrid zu tun: 16 Duelle lieferte er sich mit den Königlichen, davon zehn in der Champions League.
Mit Juventus Turin traf er in der Gruppenphase der Königsklasse in der Saison 2013/14 auf Real. Ein Jahr später setzte er sich mit den Bianconeri im Halbfinale gegen die Spanier durch, sodass es aus Vidals Sicht wohl keinen Grund für Beanstandungen in Richtung der Offiziellen gegeben haben dürfte.
Doppeltes Bayern-Aus gegen Madrid
Mit den Bayern lief es gegen Real schlechter: In der Saison 2016/17 scheiterte der FCB im Viertelfinale an den Madrilenen. Beim 2:4 nach Verlängerung im Rückspiel wurde Vidal in der 84. Minute mit Gelb-Rot vom Platz gestellt. In Unterzahl kassierten die Bayern in den zusätzlichen 30 Minuten noch drei Gegentreffer.
Vidal hatte sich bereits nach fünf Minuten eine Gelbe Karte eingehandelt und danach noch einige Fouls begangen. In der Szene, in der er vom Platz flog, spielte er aber gegen Marco Asensio den Ball. "Wir sind beschissen worden", sagte Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge nach dem Spiel in Richtung des Referees Viktor Kassai aus Ungarn. Bei den Toren zum 2:2 und 3:2 für Real lagen zudem Abseitspositionen vor, sodass auch der damalige FCB-Coach Carlo Ancelotti befand: "Es kann nicht sein, dass solche Fehler in einem Viertelfinale vorkommen. Ich hoffe, dass der Videobeweis bald Unterstützung bietet."
Das Bayern-Aus gegen Real im Halbfinale der Saison 2017/18 musste Vidal nach einer Knie-Operation von der Tribüne aus verfolgen.
Mit Inter Mailand kassierte Vidal danach in den Jahren 2020 und 2021 vier Niederlagen in vier Gruppenspielen gegen Los Blancos.
Arturo Vidal spielt zwischen 2018 und 2020 für Barcelona
Die Vorwürfe gegenüber Real dürften auch mit Vidals Barca-Vergangenheit zu begründen sein. Zwischen 2018 und 2020 stand der Chilene in sechs Clasicos auf dem Feld und lieferte sich packende Duell mit dem Erzrivalen. Seine Bilanz fällt dabei mit drei Siegen, zwei Unentschieden bei nur einer Niederlage positiv aus.
Die Klubs von Arturo Vidal:
- 2006 - 2007: Colo-Colo
- 2007 - 2011: Bayer Leverkusen
- 2011 - 2015: Juventus
- 2015 - 2018: Bayern München
- 2018 - 2020: FC Barcelona
- 2020 - 2022: Inter Mailand
- 2022 - 2023: Flamengo
- 2023 - 2024: Athletico-PR
- seit 2024: Colo-Colo