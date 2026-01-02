Manchester United ist angeblich an einer Verpflichtung von Jean-Philippe Mateta von Crystal Palace interessiert. Das berichtet Sky Sports. Demnach wollen sich die Red Devils um den französischen Angreifer bemühen, wenn dessen Klub bei einem Deal mitarbeitet, was bislang nicht der Fall ist. Mateta steht bei Palace noch bis 2027 unter Vertrag, doch die Gespräche über eine Verlängerung bei den Londonern sind bislang ergebnislos verlaufen. Deshalb könnte sein Klub spätestens im kommenden Sommer gezwungen sein, den Angreifer zu verkaufen, um noch eine hohe Ablösesumme mit ihm zu erzielen.
Ex-Bundesligaspieler auf dem Wunschzettel: Manchester United interessiert sich angeblich für 60-Millionen-Euro-Stürmer
- Getty Images Sport
Crystal Palace lehnt angeblich viel Geld für Mateta ab
Dem Bericht zufolge steht Mateta, der zwischen 2018 und 2021 für den FSV Mainz 05 spielte, schon länger auf dem United-Wunschzettel. Die Red Devils hätten zwar nicht vor, bereits im Januar unbedingt einen neuen Stürmer zu kaufen, doch diese Haltung könnte sich ändern, wenn Palace den Spieler abgeben möchte.
Bisher war das nicht der Fall: Sky berichtet, dass die Londoner im vergangenen Sommer Angebote in Höhe von 60 Millionen Euro für Mateta kategorisch abgelehnt hätten. Angesichts des nahenden Vertragsendes dürfte der Verein allerdings langsam von dieser Summe abrücken, wenn klar wird, dass der Franzose nicht über 2027 hinaus weitermachen möchte.
- Getty Images Sport
Mateta befindet sich aktuell weiterhin in Top-Form
Mateta hat bisher eine hervorragende Saison gespielt und in 19 Einsätzen acht Tore für Palace erzielt. In der vergangenen Spielzeit kam der Mittelstürmer auf 17 Tore in 46 Partien, ein Jahr zuvor auf 19 Tore in 39 Duellen. Mateta hatte bereits zuvor erklärt, dass er unbedingt noch einmal in der Champions League spielen möchte - und diesen Traum könnte er sich wohl eher bei United als bei Crystal Palace erfüllen.
Zu seinem Traum sagte Mateta: "Das ist ganz normal. Jeder ambitionierte Spieler möchte das erreichen. Vor allem, wenn man in die Nationalmannschaft kommt und um sich herum nur Spieler sind, die auch in der Champions League spielen."
Stürmer tun sich bei Manchester United schwer
Bei United stehen mit Benjamin Sesko und Joshua Zirkzee nur zwei echte Mittelstürmer im Kader, die sich allerdings im Old Trafford bislang sehr schwertun. Für eine Mateta-Verpflichtung spricht außerdem die Tatsache, dass mit Bryan Mbeumo und Matheus Cunha zwei Neuzugänge bislang eingeschlagen, die zuvor ebenfalls Erfahrung in der Premier League haben sammeln können
"Das Einzige, was wir jetzt und am Ende der Saison versuchen werden, ist, Spieler zu verpflichten, die perfekt für unsere Zukunft sind”, sagte United-Trainer Ruben Amorim zuletzt. Anpassungsschwierigkeiten dürfte Mateta nicht haben, ob er allerdings mit seinen 28 Jahren "perfekt für die Zukunft" ist, ist fraglich.
- Getty Images Sport
Die Klubs von Jean-Philippe Mateta:
- 2016 - 2017: Olympique Lyon
- 2017 - 2018: Le Havre
- 2018 - 2021: Mainz 05
- seit 2021: Crystal Palace