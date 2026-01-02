Ex-Bundesligaspieler auf dem Wunschzettel: Manchester United interessiert sich angeblich für 60-Millionen-Euro-Stürmer

Dem Bericht zufolge steht Mateta, der zwischen 2018 und 2021 für den FSV Mainz 05 spielte, schon länger auf dem United-Wunschzettel. Die Red Devils hätten zwar nicht vor, bereits im Januar unbedingt einen neuen Stürmer zu kaufen, doch diese Haltung könnte sich ändern, wenn Palace den Spieler abgeben möchte.

Bisher war das nicht der Fall: Sky berichtet, dass die Londoner im vergangenen Sommer Angebote in Höhe von 60 Millionen Euro für Mateta kategorisch abgelehnt hätten. Angesichts des nahenden Vertragsendes dürfte der Verein allerdings langsam von dieser Summe abrücken, wenn klar wird, dass der Franzose nicht über 2027 hinaus weitermachen möchte.