Manchester United und Trainer Ruben Amorim bauen ihre Ungeschlagen-Serie auf fünf Spiele aus und trennen sich in der Premier League mit einem 2:2-Unentschieden gegen Tottenham Hotspur. Drei der vier Treffer fielen dabei in den letzten zwölf Minuten - auch zwei Ex-Bayern-Stars trafen.
Ex-Bayern-Stars glänzen! Manchester United sichert Punkt in irrer Schlussphase gegen Tottenham
Bryan Mbeumo brachte die Red Devils in der 32. Minute per Kopf nach einer Flanke von Amad Diallo in Führung. Doch die Spurs unter Trainer Thomas Frank drehten im weiteren Spielverlauf die Partie. Zunächst traf der eingewechselte Mathys Tel, der im Sommer fest vom FC Bayern auf die Insel gewechselt war, zum Ausgleich, ehe Richarlison in der ersten Minute der Nachspielzeit die Hausherren in Führung schoss.
Die Freude währte jedoch nicht lange - obwohl United ab der 89. Minute in Unterzahl agierte, nachdem sich Benjamin Sesko verletzt hatte und Amorim bereits alle Wechselmöglichkeiten ausgeschöpft hatte.
In der sechsten Minute der Nachspielzeit sorgte schließlich Matthijs de Ligt, ebenfalls ein ehemaliger Münchner, nach einer Ecke am zweiten Pfosten per Kopf für den späten Ausgleich der Gäste aus Manchester und rettete einen weiteren wichtigen Punkt.
Manchester United sorgt für beeindruckende Statistik
Für ManUnited hält die Positivserie weiter an: Die Red Devils sind nun seit fünf Spielen ungeschlagen und sammelten in diesem Zeitraum elf von 15 möglichen Punkten. Dass die Amorim-Mannschaft Charakter hat, unterstreicht eine bemerkenswerte Statistik: United ist das erste Team seit Manchester City im Jahr 2012, das in zwei Premier-League-Partien in Folge zunächst in Führung geht, dann in Rückstand gerät - und trotzdem nicht verliert.
Nach elf Spieltagen rangiert Manchester United aktuell auf dem siebten Platz der Premier League. Der Rückstand auf Stadtrivale und den Tabellenzweiten Manchester City beträgt allerdings nur einen Punkt - die Citizens haben jedoch ein Spiel weniger absolviert. Nach der Länderspielpause geht es für die Red Devils am 24. November mit einem Heimspiel gegen den FC Everton weiter.
Für Tottenham war das 2:2 gegen United hingegen bereits das dritte sieglose Spiel aus den vergangenen vier Partien. In der Tabelle liegen die Spurs punktgleich mit vier weiteren Teams, behaupten dank des besseren Torverhältnisses jedoch Rang drei. Weiter geht es für den amtierenden Europa-League-Sieger mit einem echten Kracher: dem Nordlondon-Derby gegen Spitzenreiter FC Arsenal am 23. November.
Manchester United: Die vergangenen fünf Ligaspiele auf einen Blick
- Manchester United 2:0 AFC Sunderland (4. Oktober)
- FC Liverpool 1:2 Manchester United (19. Oktober)
- Manchester United 4:2 Brighton & Hove Albion (25. Oktober)
- Nottingham Forest 2:2 Manchester United (1. November)
- Tottenham Hotspur 2:2 Manchester United (8. November)