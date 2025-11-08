Ex-Bayern-Stars glänzen! Manchester United sichert Punkt in irrer Schlussphase gegen Tottenham

Bryan Mbeumo brachte die Red Devils in der 32. Minute per Kopf nach einer Flanke von Amad Diallo in Führung. Doch die Spurs unter Trainer Thomas Frank drehten im weiteren Spielverlauf die Partie. Zunächst traf der eingewechselte Mathys Tel, der im Sommer fest vom FC Bayern auf die Insel gewechselt war, zum Ausgleich, ehe Richarlison in der ersten Minute der Nachspielzeit die Hausherren in Führung schoss.

Die Freude währte jedoch nicht lange - obwohl United ab der 89. Minute in Unterzahl agierte, nachdem sich Benjamin Sesko verletzt hatte und Amorim bereits alle Wechselmöglichkeiten ausgeschöpft hatte.

In der sechsten Minute der Nachspielzeit sorgte schließlich Matthijs de Ligt, ebenfalls ein ehemaliger Münchner, nach einer Ecke am zweiten Pfosten per Kopf für den späten Ausgleich der Gäste aus Manchester und rettete einen weiteren wichtigen Punkt.