Europäischer Gigant klopft an: Talent des FC Bayern München offenbar vor Wechsel ins Ausland

Dalpiaz spielt aktuell in der Reserve des FC Bayern und bestritt in dieser Saison bereits 17 Partien in der Regionalliga Bayern. Auf sein Pflichtspieldebüt für die Profimannschaft wartet er hingegen noch. Immerhin kam er im Rahmen der Sommervorbereitung im Testspiel gegen die Grasshoppers Zürich für 61 Minuten zum Einsatz.

Der ehemalige Campus-Boss Markus Weinzierl sagte über Dalpiaz einst: "Magnus ist ein Top-Außenverteidiger, der zusätzlich auch noch Torgefahr ausstrahlt. Wir glauben an sein großes Potenzial und freuen uns sehr, dass wir ihn von einem weiteren gemeinsamen Weg überzeugen konnten. Wir sind sehr gespannt auf seine nächsten Entwicklungsschritte."