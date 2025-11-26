"Es wird passieren": Atletico Madrids Diego Simeone bringt sich als Trainer bei Top-Klub ins Spiel

Aktuell ist Simeone noch bis 2027 vertraglich an Atletico gebunden - und auch bei Inter ist der Trainerposten erst im Sommer neu besetzt worden: Bei den Nerazzurri hat Cristian Chivu übernommen, der ebenfalls bis 2027 unterschrieben hat.

Nachdem der Meistertitel in der vergangenen Serie-A-Saison überraschend erneut an Napoli gegangen ist, tut sich Inter in der laufenden Spielzeit erneut schwer, gehört nach der 0:1-Niederlage im Derby gegen Milan als Vierter aber immer noch zur Spitzengruppe. Der Rückstand auf Tabellenführer Roma beträgt drei Zähler.

Für Simeone wäre ein Engagement bei Inter eine Rückkehr zu seinem Ex-Klub, denn der 55-Jährige spielte zwischen 1996 und 1999 für die Nerazzurri. In Italien lief er außerdem noch für Pisa und Lazio Rom auf. Sein Sohn Giovanni ist ebenfalls als Profi in Italien unterwegs: Er läuft aktuell für den FC Turin auf, seine sechste Station in der Serie A.