Diego Simeone, Coach von Atletico Madrid, hat verkündet, dass er in seiner Trainer-Karriere den Job bei Inter Mailand übernehmen wird. Das sagte der Argentinier während der Pressekonferenz vor dem am Mittwoch anstehenden Duell der beiden Mannschaften in der Champions League.
"Es wird passieren": Atletico Madrids Diego Simeone bringt sich als Trainer bei Top-Klub ins Spiel
Diego Simeone über Inter-Job: "Es hängt nicht nur von mir ab"
Simeone sagte den Journalisten: "Es hängt nicht nur von mir ab, aber ich kann mir in meiner Trainerkarriere vorstellen, eines Tages Inter Mailand zu trainieren. Ich glaube, es wird eines Tages passieren."
Der Coach ist in seinem 14. Jahr beim Klub aus Madrid, doch in der Vergangenheit wurde er schon mehrfach mit einem Engagement bei Inter in Verbindung gebracht. Er hielt jedoch jeweils den Colchoneros die Treue und verlängerte seinen Vertrag in der spanischen Hauptstadt.
Inter setzt seit dem Sommer auf Cristian Chivu
Aktuell ist Simeone noch bis 2027 vertraglich an Atletico gebunden - und auch bei Inter ist der Trainerposten erst im Sommer neu besetzt worden: Bei den Nerazzurri hat Cristian Chivu übernommen, der ebenfalls bis 2027 unterschrieben hat.
Nachdem der Meistertitel in der vergangenen Serie-A-Saison überraschend erneut an Napoli gegangen ist, tut sich Inter in der laufenden Spielzeit erneut schwer, gehört nach der 0:1-Niederlage im Derby gegen Milan als Vierter aber immer noch zur Spitzengruppe. Der Rückstand auf Tabellenführer Roma beträgt drei Zähler.
Für Simeone wäre ein Engagement bei Inter eine Rückkehr zu seinem Ex-Klub, denn der 55-Jährige spielte zwischen 1996 und 1999 für die Nerazzurri. In Italien lief er außerdem noch für Pisa und Lazio Rom auf. Sein Sohn Giovanni ist ebenfalls als Profi in Italien unterwegs: Er läuft aktuell für den FC Turin auf, seine sechste Station in der Serie A.
Diego Simeone: Seine Erfolge mit Atletico Madrid
- Spanischer Meister: 2014, 2021
- Spanischer Pokalsieger: 2013
- Champions-League-Finalist: 2014, 2016
- Europa-League-Sieger: 2012, 2018