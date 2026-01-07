"Es wird keine Deadline geben": FC Bayern München lässt Starspieler bei Vertragsentscheidung besonders viel Zeit

"Es wird von unserer Seite keinen Druck und keine Deadline geben, sondern einen offenen Austausch. Von daher macht es Sinn, wenn man den Zeitraum März/April anpeilt", verriet Bayerns Sportdirektor Christoph Freund in einem Interview mit der tz.

Freund weiter: "Bei Manu war immer klar, dass sich seine Entscheidung vor allem an seinem Körpergefühl orientiert. Er kennt seinen Körper besser als jeder andere. Es ist schon außergewöhnlich, in diesem Alter auf diesem Niveau zu spielen."