Hinter der Zukunft von Manuel Neuer beim FC Bayern München steht weiterhin ein Fragezeichen. Der Vertrag des Torhüters läuft im Sommer aus, eine Verlängerung um ein weiteres Jahr ist jedoch durchaus möglich. Die Entscheidung soll aber nicht überstürzt werden.
"Es wird keine Deadline geben": FC Bayern München lässt Starspieler bei Vertragsentscheidung besonders viel Zeit
"Es wird von unserer Seite keinen Druck und keine Deadline geben, sondern einen offenen Austausch. Von daher macht es Sinn, wenn man den Zeitraum März/April anpeilt", verriet Bayerns Sportdirektor Christoph Freund in einem Interview mit der tz.
Freund weiter: "Bei Manu war immer klar, dass sich seine Entscheidung vor allem an seinem Körpergefühl orientiert. Er kennt seinen Körper besser als jeder andere. Es ist schon außergewöhnlich, in diesem Alter auf diesem Niveau zu spielen."
Auch Manuel Neuer kündigte Entscheidung im Frühjahr an
Ähnlich äußerte sich Neuer zuletzt selbst. Beim Besuch des Fanclubs Emertsham im Landkreis Traunstein erklärte der 39-Jährige, er wolle zunächst abwarten, "wie sich die Dinge in den nächsten Monaten entwickeln". Ende März oder Anfang April wolle er dann eine finale Entscheidung treffen.
Zudem zeigte sich Neuer zuversichtlich, beim Wiederbeginn der Bundesliga am Wochenende wieder zwischen den Pfosten zu stehen. Mitte Dezember hatte er sich beim 2:2 im Heimspiel gegen den FSV Mainz 05 einen Muskelfaserriss im rechten Oberschenkel zugezogen. Am Sonntag trifft der FC Bayern auf den VfL Wolfsburg.
Manuel Neuers Statistiken beim FC Bayern München
- Einsätze: 379
- Gegentore: 299
- Spiele ohne Gegentor: 181
- Spielminuten: 33.952