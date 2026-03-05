Im Sommer 2013 wechselte Gareth Bale für eine damalige Rekordablöse von 101 Millionen Euro von Tottenham Hotspur zu Real Madrid - fast hätte es den Waliser jedoch zum Premier-League-Konkurrenten Manchester United verschlagen.
"Es war nie eine Frage von Geld für mich": Real-Legende stand kurz vor einem Wechsel zu Manchester United
"Ich habe tatsächlich mit Manchester United gesprochen. Sie haben sogar mehr Geld geboten als Real Madrid. Ich habe auch mit David Moyes (damals Trainer von Manchester United, Anm. d. Red.) gesprochen, aber mein Herz war von Anfang an auf Real Madrid ausgerichtet", gab Bale im Podcast Stick to Football, der unter anderem von den Premier-League-Legenden Gary Neville, Jamie Carragher und Roy Keane betrieben wird, preis.
Bale erklärte zudem, dass Tottenham ohnehin nicht den Plan hatte, den Offensivstar "an einen direkten Konkurrenten zu verkaufen. Ich hatte außerdem eine Art Gentlemen's Agreement mit Daniel Levy (ehemaliger Klubchef der Spurs), dass ich gehen kann, wenn das richtige Angebot kommt. Es war also nie eine Frage von Geld für mich. Ich wollte einfach unbedingt nach Real Madrid. Auch wenn Manchester United mehr geboten hat - mein Ziel war klar Real Madrid."
Bale gewann mit Real fünfmal die Champions League
Bales Entscheidung sollte sich später als absoluter Volltreffer erweisen. Während die Red Devils in den Jahren nach Sir Alex Ferguson Schritt für Schritt den Anschluss an die Weltspitze verloren, gewann Bale in Madrid auf Vereinsebene alles, was es zu gewinnen gibt - darunter fünfmal die Champions League, dreimal die spanische Meisterschaft, dreimal die Klub-WM, dreimal den UEFA-Supercup, einmal die Copa del Rey sowie einmal die Supercopa de Espana.
In insgesamt neun Jahren bei den Königlichen - mit einer kurzen Unterbrechung wegen einer Leihe zurück zu Tottenham - erzielte der 36-Jährige in 258 Pflichtspielen für Real 106 Tore und bereitete 68 weitere Treffer vor. Besonders in Erinnerung bleibt den Fans sein spektakulärer Fallrückzieher im Champions-League-Finale 2018 gegen den FC Liverpool.
Im Sommer 2022 wechselte Bale ablösefrei in die MLS zum Los Angeles Football Club, wo er im Winter 2023 seine aktive Karriere beendete.
Gareth Bales Karriere in Zahlen:
- Real Madrid - 106 Tore, 68 Vorlagen in 258 Spielen
- Tottenham - 71 Tore, 53 Vorlagen in 237 Spielen
- FC Southampton - 5 Tore, 12 Vorlagen in 45 Spielen
- Los Angeles FC - 3 Tore in 14 Spielen
Häufig gestellte Fragen
Real Madrid wurde am 6. März 1902 gegründet. Der Verein trug zunächst den Namen Madrid Football Club. Den Zusatz "Real" erhielt der Verein erst 1920 durch König Alfons XIII.
Real Madrid hat keinen einzelnen Eigentümer, sondern gehört als eingetragener Verein seinen Mitgliedern, den sogenannten "Socios". Aktueller Präsident ist Florentino Perez.
Das Stadion von Real Madrid heißt offiziell nur noch "Bernabeu". Der frühere Name "Estadio Santiago Bernabeu" wird zwar weiterhin verwendet, ist jedoch nicht mehr die offizielle Bezeichnung.
In das "Bernabeu" passen rund 85.000 Zuschauer (je nach Veranstaltung). Bei einem Heimspiel von Real Madrid liegt die zugelassene Kapazität meist bei etwa 83.000 bis 84.000 Plätzen.
Real Madrid hat insgesamt 103 Titel gewonnen. Der Klub triumphierte neunmal in der Champions League sowie sechsmal im Europapokal der Landesmeister. Hinzu kommen 36 spanische Meisterschaften und 20 Siege im spanischen Pokal. Außerdem gewann Real Madrid 13-mal den spanischen Superpokal und sechsmal den UEFA Super Cup. Auf internationaler Ebene stehen zudem zwei UEFA-Cup-Siege, fünf FIFA-Klub-Weltmeistertitel, ein Titel im FIFA-Interkontinental-Pokal sowie drei Weltpokalsiege zu Buche. Abgerundet wird die Titelsammlung durch zwei Erfolge in der Copa Eva Duarte.
Real Madrid ist mit 36 spanischen Meisterschaften alleiniger Rekordhalter und damit der erfolgreichste Klub in La Liga.
Der Spieler mit den meisten Spielen für Real Madrid ist Raul Gonzalez. Er absolvierte 741 Pflichtspiele für die Königlichen.
Der beste Torschütze in der Geschichte von Real Madrid ist Cristiano Ronaldo. Er erzielte 450 Tore in 438 Pflichtspielen für die Königlichen.
Für Real Madrid haben im Laufe der Geschichte zahlreiche der größten Stars des Weltfußballs gespielt. Zu den bekanntesten zählen Cristiano Ronaldo, Zinedine Zidane, David Beckham, Ronaldo Nazario, Alfredo Di Stefano, Raul, Karim Benzema, Luka Modric, Sergio Ramos, Iker Casillas, Luis Figo, Gareth Bale, Toni Kroos, Roberto Carlos, Xabi Alonso, Michael Laudrup, Ferenc Puskas und Clarence Seedorf.
Real Madrid wurde im Laufe seiner Geschichte von zahlreichen berühmten und prägenden Trainern betreut. Zu den bekanntesten zählen Carlo Ancelotti, Zinedine Zidane, Vicente del Bosque, Jose Mourinho und Fabio Capello.
"Los Blancos" ist der Spitzname von Real Madrid. In Deutschland nennt man sie auch "Die Königlichen".