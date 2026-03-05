"Es war nie eine Frage von Geld für mich": Real-Legende stand kurz vor einem Wechsel zu Manchester United

"Ich habe tatsächlich mit Manchester United gesprochen. Sie haben sogar mehr Geld geboten als Real Madrid. Ich habe auch mit David Moyes (damals Trainer von Manchester United, Anm. d. Red.) gesprochen, aber mein Herz war von Anfang an auf Real Madrid ausgerichtet", gab Bale im Podcast Stick to Football, der unter anderem von den Premier-League-Legenden Gary Neville, Jamie Carragher und Roy Keane betrieben wird, preis.

Bale erklärte zudem, dass Tottenham ohnehin nicht den Plan hatte, den Offensivstar "an einen direkten Konkurrenten zu verkaufen. Ich hatte außerdem eine Art Gentlemen's Agreement mit Daniel Levy (ehemaliger Klubchef der Spurs), dass ich gehen kann, wenn das richtige Angebot kommt. Es war also nie eine Frage von Geld für mich. Ich wollte einfach unbedingt nach Real Madrid. Auch wenn Manchester United mehr geboten hat - mein Ziel war klar Real Madrid."