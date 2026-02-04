Mit Thomas Müller ist erst im vergangenen Sommer ein ehemaliger Bayern-Star in die MLS gewechselt. Nun könnte sich auch James Rodriguez dazugesellen: Wie The Athleticund Transferexperte Fabrizio Romano berichten, steht der Kolumbianer vor einem Wechsel zu Minnesota United.
Es wäre sein achter Verein in sechs Jahren: Ehemaliger Bayern-Profi angeblich vor überraschendem Wechsel in die USA
Demnach sei der 34-Jährige in fortgeschrittenen Gesprächen mit dem Western-Conference-Halbfinalisten der vergangenen Saison. Es gebe lediglich noch letzte Details zu klären. Der Offensivspieler zeige großes Interesse an einem Wechsel in die USA. Laut argentinischen Medien liegen ihm aber auch Angebote von Estudiantes de La Plata und CA Platense aus der höchsten argentinischen Spielklasse vor.
Mögliche Hinweise auf ein neues Kapitel in seiner Karriere lieferte der kolumbianische Nationalspieler auch via Instagram: Dort postete er ein Foto, das ihn in einem Flugzeug zeigt, mit dem Kommentar "Auf geht's."
Seit Bayern-Abgang: James Rodriguez wechselte den Verein siebenmal
Rodriguez ist derzeit vereinslos. Zuletzt stand er beim mexikanischen Erstligisten Club Leon unter Vertrag. Den Durchbruch schaffte er bei der WM 2014 in Brasilien, als er mit der kolumbianischen Nationalmannschaft ins Viertelfinale einzog und mit sechs Treffern Torschützenkönig des Turniers wurde. Im selben Sommer wechselte er für satte 75 Millionen Euro Ablöse von der AS Monaco zu Real Madrid. Von 2017 bis 2019 war er zudem an den FC Bayern München ausgeliehen, für den er in 67 Spielen 15 Tore und 20 Vorlagen lieferte. Mit den Bayern gewann er zweimal die deutsche Meisterschaft sowie den DFB-Pokal.
Nach seiner Zeit in München entwickelte sich Rodriguez zu einem Wandervogel und wechselte seitdem siebenmal den Verein. Es folgten unter anderem Stationen beim FC Everton in der Premier League, in Katar, Griechenland und Brasilien sowie eine kurze Rückkehr nach Spanien zu Rayo Vallecano, bevor er im Winter 2025 bei Club Leon in Mexiko anheuerte.
James Rodriguez: Seine Statistiken in der Saison 2025/26
- Spiele: 14
- Tore: 3
- Vorlagen: 2