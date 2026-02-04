Es wäre sein achter Verein in sechs Jahren: Ehemaliger Bayern-Profi angeblich vor überraschendem Wechsel in die USA

Rodriguez ist derzeit vereinslos. Zuletzt stand er beim mexikanischen Erstligisten Club Leon unter Vertrag. Den Durchbruch schaffte er bei der WM 2014 in Brasilien, als er mit der kolumbianischen Nationalmannschaft ins Viertelfinale einzog und mit sechs Treffern Torschützenkönig des Turniers wurde. Im selben Sommer wechselte er für satte 75 Millionen Euro Ablöse von der AS Monaco zu Real Madrid. Von 2017 bis 2019 war er zudem an den FC Bayern München ausgeliehen, für den er in 67 Spielen 15 Tore und 20 Vorlagen lieferte. Mit den Bayern gewann er zweimal die deutsche Meisterschaft sowie den DFB-Pokal.

Nach seiner Zeit in München entwickelte sich Rodriguez zu einem Wandervogel und wechselte seitdem siebenmal den Verein. Es folgten unter anderem Stationen beim FC Everton in der Premier League, in Katar, Griechenland und Brasilien sowie eine kurze Rückkehr nach Spanien zu Rayo Vallecano, bevor er im Winter 2025 bei Club Leon in Mexiko anheuerte.