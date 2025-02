Nach dem Remis gegen New York packte Messi einen Co-Trainer des Gegners am Nacken. Wie fällt dafür wohl das Strafmaß aus?

Es war ein hochemotionales Finale eines aufreibenden Spiels. Am Ende gingen ausgerechnet mit Superstar Lionel Messi etwas die Gäule durch. Für seinen beherzten Griff an den Nacken eines gegnerischen Co-Trainers nach dem 2:2 gegen New York City FC am vergangenen Samstag droht dem Megastar von Inter Miami eine Strafe. Die Frage ist nur: Wie wird die ausfallen? Der frühere britische Top-Schiedsrichter Keith Hackett hat sich Gedanken gemacht.